Nov zagon švicarskemu podjetju, ki želi z izsrkavanjem CO2 omejiti podnebne spremembe

Do leta 2025 bi iz zraka odstranili odstotek ogljikovega dioksida

30. avgust 2018 ob 09:54

Bern - MMC RTV SLO, Reuters

Majhno švicarsko podjetje Climeworks AG je dobilo za 26 milijonov evrov naložb za razvoj izjemno drage tehnologije, ki iz zraka izsrkava ogljikov dioksid in s tem pripomore k upočasnitvi podnebnih sprememb.

Podjetje uporablja visokotehnološke filtre in ventilatorje, ki iz zraka izsrkavajo velike vrednosti ogljikovega dioksida, kar bi lahko pripomoglo k upočasnitvi podnebnih sprememb, katerih posledice so vse pogostejši vročinski valovi, gozdni požari, poplave in dvig gladine morja.

Ogljikov dioksid kot gnojilo

Vizija podjetja je, da bi do leta 2025 odstranili odstotek ogljikovega dioksida, ki je nastal kot posledica človekovega delovanja.

Naprave lahko sicer na letni ravni izsrkajo le okoli tisoč ton ogljikovega dioksida, v primerjavi z 32,5 milijarde ton ogljikovega dioksida, s katerim je po podatkih Mednarodne agencije za energijo človeštvo onesnažilo zrak samo lani.

Izsrkan ogljikov dioksid švicarsko podjetje prodaja bližnjemu rastlinjaku za pognojitev paradižnika in kumar, en del pa zakoplje globoko pod površino zemlje na Islandiji.

Drage čistilne naprave

Težava, če temu lahko tako rečemo, je ta, da so čistilne naprave izjemno drage - izsrkavanje ene tone ogljikovega dioksida stane 500 evrov. "Zdaj bo vse odvisno od nižanja stroškov," je dejal soustanovitelj in direktor podjetja Climeworks, ki je med drugim prejelo naložbena sredstva tudi iz švicarske banke Zurich Cantonal.

Švicarsko podjetje, ki je začelo delovati leta 2017 in ima že 30 zaposlenih, pa ni edino, ki se ukvarja s to perečo težavo. Njegov najostrejši konkurent je kanadsko podjetje Carbon Engineering, ki ocenjuje stroške na okoli 80 evrov za tono izsrkanega ogljikovega dioksida.

To seveda pomeni, da bi tehnologa cenovno postala dostopnejša tudi za vlade, sploh če bo sprejet zakon o kaznovanju držav, ki preveč onesnažujejo zrak. Cena za t. i. emisijske kupone, gre za potrdilo, ki državi dovoljuje izpust do ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina, se giblje okoli 21 evrov.

K. Št.