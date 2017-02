Nova Zelandija bi bila lahko del doslej neznane osme celine

Ljubljana

Nova Zelandija predstavlja vrh doslej neznane celine, pretežno potopljene pod južnim delom Tihega oceana, so v petek razkrili znanstveniki. Odkritje so poimenovali Zealandia.

Kot navaja študija, ki jo je pod vodstvom Nicka Mortimerja 20 let pripravljala skupina znanstvenikov pretežno iz državnega novozelandskega raziskovalnega inštituta GNS Science, se Zealandia ustrezno dviga nad okolico. Prav tako ima drugačne geološke značilnosti, jasno razvidno mejo od okoliških območij in precej debelejšo skorjo od tiste, ki so jo našli na dnu oceana.

To po besedah znanstvenikov dokazuje, da gre res za celino. Njena površina znaša pet milijonov kvadratnih kilometrov in je v 94 odstotkih potopljena, navaja študija, objavljena v strokovni publikaciji Ameriškega geološkega združenja GSA Today.

Zealandia, ki bi jo v slovenščino verjetno prevedli kar Zelandija, ima le tri večje dele kopnega. To so Severni in Južni otok ter Nova Kaledonija.

"Znanstveni pomen odkritja Zealandie kot celine je precej več kot samo dodatno ime na seznamu," so v študiji poudarili njeni avtorji. "Odkritje, da je celina lahko potopljena, a ne razdrobljena, nam bo pomagalo pri raziskovanju povezanosti in razpada celinske plošče," so dodali.

Uradno znanstveno telo, ki bi potrjevalo novo odkrite celine, sicer ne obstaja, a Mortimer vseeno pričakuje, da bo Zealandia postala del seznama celin. "Upamo, da se bo Zealandia pojavila na svetovnih zemljevidih, v šolah in vsepovsod drugod," je dejal.

