Onesnaženje zaradi prometa pri otrocih in najstnikih povzroča poškodbe DNK

Študija kaže, da je krajšanje telomer sorazmerno z izpostavljenostjo PAH

26. maj 2017 ob 19:46

Berkeley - MMC RTV SLO

Raziskovalci s kalifornijske univerze v Berkleyju so ugotovili, da izpostavljenost zraku onesnaženju zaradi prometa pri otrocih in najstnikih povzroča krajšanje telomerov, poškodbo DNK, ki jo sicer povezujemo s staranjem.



V študijo, ki so jo pripravili John R. Balmes in sodelavci, je bilo vključenih 14 otrok in najstnikov, ki živijo v kalifornijskem mestu Fresno, sicer drugem najbolj onesnaženem mestu v ZDA. Raziskovalci so primerjali povezanost med izpostavljenostjo policikličnim aromatskim ogljikovodikom (PAH), značilnim za izpušne pline in krajšanjem telomerov.

Ugotovili so, da je krajšanje telomerov potekalo sorazmerno z višjo izpostavljenostjo policikličnim aromatskim ogljikovodikom. Hkrati so ugotovili tudi, da so bili mladostniki z astmo bolj izpostavljeni PAH-om, pri njih pa so hkrati ugotovili tudi znatno krajšanje telomerov.

Vpliv onesnaženja na molekularni ravni

Avtorji raziskave ocenjujejo, da bi dolžino telomerov lahko uporabljali kot znak za ugotavljanje izpostavljenosti okoljskim vplivom ali za ugotavljanje kroničnega vnetja. "Za uspešno pripravo ukrepov zoper onesnaženja zraka je potrebno bolj poglobljeno znanje o učinkih onesnaženega zraka na ravni molekul," so prepričani avtorji raziskave, ki je bila objavljena v reviji Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Nadaljnje raziskave telomerov bi po mnenju avtorjev lahko privedle do novih ugotovitev, kako izpostavljenost onesnaženju vpliva na zdravje posameznikov. Študija je namreč še en dodatek v vrsti dokazov, da onesnaženost zraka povzroča oksidativni stres, ki povzroča poškodbe lipidov, proteinov in DNK, še poroča portal ScienceDaily.

L. L.