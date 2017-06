Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dr. Kos si želi, da bi se v navduševalce večkrat spremenili tudi učitelji in starši. Foto: MMC RTV SLO Idealno bi bilo, če bi znal učitelj delati napake tudi vede. Nekdo, ki odkrije neko napako, ki jo je učitelj naredil, ta zagotovo sledi pouku in ta je zelo pri stvari. dr. Miha Kos Med letošnjimi demonstratorji boste lahko zasledili udeleženca iz centra Nemo v Amsterdamu in udeleženca iz tehničnega muzeja v Munchnu. Foto: MMC RTV SLO Navduševalec je tisti, ki vzpodbuja komunikacijo. Seveda zdravo komunikacijo, ta pa nastane, če je ta človek spodbujevalec, ne pa nekdo, ki je dolgočasen. Glavna "rak rana" izobraževalnega sistema je točno to, da se preveč pozornosti namenja temu, da se izpelje kurikulum, po mojem mnenju pa ta sploh ni pomemben. Foto: MMC RTV SLO To razvrednotenje učiteljev, ki se je zgodilo, ni pravilno, morali bi narediti dobro selekcijo, da bi imeli dobre učitelje, navduševalce. Šola bi morala ohranjati radovednost, ponuditi znanje kako se naučiti, kje najti informacije, kako te povezati, kako delati v timu in kako projekt izpeljati do konca. Vztrajnost je tukaj zelo pomembna. dr. Miha Kos VIDEO Na ljubljanske ulice je z... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Potrebujemo navduševalce, ne učiteljev"

"Ne želimo ljudi navduševati za znanost, mi uporabljamo znanost, da bi ljudi naredili kritično razmišljujoče."

3. junij 2017 ob 06:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V Evropi smo znani po naših znanstvenih šovih, večkrat smo vabljeni na razne festivale," pojasnjuje vodja Hiše eksperimentov Miha Kos, ki je kot odgovor na vabila ustvaril Inspire, izobraževalni projekt za demonstratorje.

Ta je k nam že privabil udeležence iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Italije, Norveške, Poljske, Portugalske, Švice, Hrvaške, Češke, Estonije in Egipta.

Projekt Inspire (INternational »Science Performance Is Ready« Event) pri nas poteka petič, enkrat pa so ga ob odprtju novega centra znanosti organizirali kar na Malti. Demonstratorje, ki so se izobrazili na projektu ste morda že lahko videli na ljubljanskih ulicah, ko so v svojem jeziku v spremstvu prevajalca navduševali otroke in odrasle na trodnevnem vsakoletnem junijskem festivalu Znanstival, ki ga prestolnica gosti vse do nedelje. Med letošnjimi demonstratorji boste lahko zasledili udeleženca iz centra Nemo v Amsterdamu in udeleženca iz tehničnega muzeja v Munchnu.

Letošnji Znanstival še do nedelje poteka na ulicah, mostovih, trgih Ljubljane in v Hiši eksperimentov. Spored brezplačnih dogodkov si lahko ogledate tukaj.

"Pri znanstvenem šovu je vedno tako, ti ga moraš najprej znati ustvariti, potem pa ga moraš znati še komunicirati," pojasnjuje Kos. Hiša praznuje že 21 let prakse navduševanja, ki se širi tudi izven hiše. Ustanova poleg Znanstivala, prireja še počitniški Znanstveni Krneki, druženja za vso družino Družinjenja, pa tekmovanje elastomobilov, odpiranje fizikalnih sefov, obiskuje šole s Hiško eksperimentov...

Večina obiskovalcev misli, da so Hiša eksperimentov in ostale njene dejavnosti namenjene le otrokom, sami pa si želijo, da bi tudi odrasli čim dlje ohranili otroško radovednost. "Iz radovednosti se rodi ustvarjalnost. Iz ustvarjalnosti se rodi inovativnost, iz inovativnosti podjetništvo, iz zdravega podjetništva imamo zdravo državo. Ljudje, ki znajo postavljati vprašanja, ki iščejo odgovore na vprašanja, ki niso zadovoljni z odgovori na vprašanja, ki jih ne razumejo in brskajo naprej, so ljudje, ki lahko tvorijo zdravo demokracijo. Mi nismo nekdo, ki navdušuje ljudi za znanost. Mi uporabljamo znanost, da bi ljudi naredili kritično razmišljujoče," pravi in dodaja, da bi svoji ustanovi želeli več podpore mesta in države v misiji, ki jo opravlja.

Ob radovednosti in eksperimentiranju se Kos spominja svojih prvih poizkusov. "Vzel sem toaletni papir, ga zvil v palčko in se dotaknil infra pečke, ki so jo prižgali, da me ne bi zeblo. Ta se je seveda vžgala, kar se mi je zdelo fantastično, potem pa sem jo moral hitro vreči v wc školjko, da se ne bi zgodila kakšna škoda. Stanovali smo v bloku, v kopalnici je bil zato skupni prezračevalni jašek. Ko so starši vprašali, kaj tako smrdi po prežganem, sem krivdo zvalil na sosede," v duhu otroške kreativnosti zaključi anekdoto. Spomni se, da je kot otrok imel tremo pri nastopanju. Pri čemer mu je oče, ilustrator Božo Kos svetoval: "Ti si kar misli, da so vsi, ki te gledajo, zeljnate glave. In jaz nikdar več nisem imel treme, samo na smeh mi je šlo. Poglobila sta se vame in v moje probleme."



"Strašansko sem hvaležen, da sem imel takega očeta, da me je peljal vsepovsod, na vse dogodke, ki jih je obiskoval. To mi je pomagalo, da na avtoritete nisem gledal kot na ljudi, ki jih je potrebno gledati od spodaj navzgor in se jih bati. Takrat sem in še zmeraj gledam na vse ljudi glede na to, kaj naredijo," dodaja Kos, ki si želi, da bi se v navduševalce večkrat spremenili tudi učitelji in starši.

Več preberite v intervjuju.

Ljudi naj ne bi učili, ampak lahko naredimo več s tem, da jih navdušimo, pravite.

To je tudi vodilo Inspire projekta. Utvara je, če mislimo, da lahko kogarkoli karkoli naučimo. Mi lahko ljudi samo navdušimo in če so navdušeni, se bodo naučili sami. Ljudje se učimo sami. Učimo se iz izkušenj, učimo se glede na trud, ki smo ga vložili, na napakah, ki jih naredimo. Redkokdaj se naučiš kaj na napakah drugih. Po navadi moraš iti sam to drago šolo skozi. Ampak, dražja kot je šola, bolj učinkovita je.

Če to misel poveževa z našim šolskim sistemom, kako učinkovit se vam zdi?

Mislim, da ni države na svetu, kjer bi lahko ljudje rekli, mi smo pa zadovoljni z našim šolskim sistemom. Po mojem mnenju pa je glavna "rak rana" šolskega sistema v tem, da se čutijo učitelji poklicani, da učijo. Jaz bi učitelje rad preimenoval v navduševalce. Če je pravi učitelj res navduševalec, potem lahko pove učencem, o čem se bodo pogovarjali naslednjič. In naj se pripravijo, naj si pogledajo temo, da bodo naslednjič imeli diskusijo. Če si človek temo pogleda sam, ga šele začne snov zanimati, takrat tudi najde nekatere zadeve, ki mu niso jasne. In zakaj ne bi izkoristil učitelja, da pomaga razčiščevati stvari, ki so že rezultat nekega razmišljanja. Mi pa imamo učitelje bolj za to, da samo reproducirajo tisto, kar je že v knjigi.

Ko uporabljate besedo navduševalec, pa se s tem, ko učitelj postane navduševalec, spremeni tudi njegov odnos z učenci.

Učitelj je mogoče nekaj, kar smo prinesli iz zgodovine. Iz Avstro-ogrskega sistema izobraževanja. Kjer je učitelj nekje na odru, na višji ravni, dvignjen nad tabo in je komunikacija enosmerna. Znanje se pretaka iz učitelja na učence, onemogočena je komponenta, da bi otroci lahko kaj naučili učitelja. Preganjana je komunikacija med učenci. Nek navduševalec pa je tisti, ki vzpodbuja komunikacijo. Vzpodbuja čim več komunikacije med spodbujevalcem in učenci in komunikacijo med učenci. Seveda zdravo komunikacijo, ta pa nastane, če je ta človek spodbujevalec, ne pa nekdo, ki je dolgočasen. Glavna "rak rana" izobraževalnega sistema je točno to, da se preveč pozornosti namenja temu, da se izpelje kurikulum, po mojem mnenju pa ta sploh ni pomemben. Šola bi morala ne uničiti radovednosti, ampak jo spodbujati, morala bi znati navduševati, morala bi napake sprejemati kot del izobraževalnega sistema. Idealno bi bilo, če bi znal učitelj delati napaka tudi vede. Nekdo, ki odkrije neko napako, ki jo je učitelj naredil, ta zagotovo sledi pouku in je zelo pri stvari. Če se ga vzpodbudi takrat, ko je našel napako, ki jo je navduševalec naredil, si mu dal težo in tega človeka navdušil, da bo še naslednjič dobro sledil in iskal napake.

Zdi se mi, da tukaj govoriva tudi o posebni vrsti humorja, ki naj bi jo dobri učitelji imeli.

Zagotovo. Super bi bilo narediti celo znanstveni šov, v katerem bi delali same napake. Nekaj, kar je moj oče pred leti že naredil v Pionirskem listu. Ustvaril je lik Pepe Napak, ki je stalno delal napake. Meni se zdi to čudovito. Ti moraš potem ugotoviti napako in pri tem si se naučil, kaj je prav. Usposobiti je treba učitelje, da čim večkrat rečejo 'ne vem'. Čeprav se morda sliši paradoksalno, ampak niso otroci tisti, ki pričakujejo od učitelja, da vse ve. Ko otroku pokažeš, da ne veš vsega, takrat si ga pravzaprav naučil, ker se je naučil sam. Videl je, da je znal postaviti vprašanje na katerega celo učitelj ni uspel odgovoriti. To deluje kot nekakšna baterija za radovednost, otrok pa bo še naprej skušal najti pametna vprašanja, na katera učitelj ne bo znal odgovoriti. To vpliva tudi na okolico, ko drugi otroci vidijo, da je radovednost spodbujana, potem se ta multiplicira na vse učence.

To pa je tudi težka naloga, držati avtoriteto z nekakšno odprtostjo za učence.

Ni lahko biti dober navduševalec. Ogromno bi bilo treba delati na izobraževanju navduševalcev. Nekateri pa niso za to. Na Finskem na primer samo najboljši učenci lahko postanejo učitelji. Ostali pa gredo lahko za znanstvenike in druge poklice. Zavedati se je potrebno te velike odgovornosti, ki jo dobiš kot učitelj. Gre za generacije, ki jih lahko uničiš ali pa navdušiš. To razvrednotenje učiteljev, ki se je zgodilo, ni pravilno, morali bi narediti dobro selekcijo, da bi imeli dobre učitelje, navduševalce. Šola bi morala ohranjati radovednost, ponuditi znanje, kako se naučiti, kje najti informacije, kako te povezati, kako delati v timu in kako projekt izpeljati do konca. Vztrajnost je tukaj zelo pomembna. Ne pa, da se krokodilje srce od drugih plazilcev razlikuje po tem, da ima ločene prekate od preddvora. To mi je ostalo še od osnovne šole, ker sem to misel tolikokrat slišal. Pa mi je v življenju koristila le za to, da jo lahko citiram kot primer.

Zdi se, kot da je današnja mladina uspavana. Ko otroci pridejo v hišo, so morda navajeni na drugo vrsto podajanja. Se pri vas zbudijo?

Nočem posploševati in govoriti o negativnih izkušnjah. Veliko je tudi pozitivnih. Včasih pridejo učitelji in pustijo otroke tukaj, sami pa odidejo na kavo. Veliko se jih boji, da bodo izpadli neumni, če česa ne bodo znali. Morda pa kdo iz razreda ve. Nič ni narobe, če učenec zna neko stvar bolje kot učitelj.

Ta pritisk, da bi morali vse vedeti, pa si velikokrat naložijo tudi starši, ne le učitelji.

V čem pa je učitelj drugačen od staršev? Saj starš je prvi otrokov učitelj. Tisti starš, ki misli, da bo otroka poslal v šolo, da se bo ta nekaj naučil, je že šest let zamudil. Starši so prvi navduševalci otrok in so prvi, ki bi jim morali pokazati, kako se radovednost izplača, kako je radovednost učenje s plezanjem na hrib. Ko ti vložiš nek napor, da splezaš na prvo polico, se postaviš nanjo in imaš boljši razgled. Takrat se zaveš, da boš imel še boljši razgled, če boš vložil še nekaj napora. Najlepše je, da pri tem plezanju na hrib znanja, nikoli ne prideš na vrh, ampak začutiš užitek v plezanju in v vedno boljših pogledih. To je učenje.

Koliko se strinjate s tem, da smo Slovenci nekako zaspali in smo zadovoljni s povprečjem?

Slovenci smo zelo radi nezadovoljni. To sicer ne velja samo za nas, ampak za mnoge ljudi. Kaj naredimo, ko imamo nekaj časa? Se uležemo na kavč, gledamo nogometno tekmo ali morda v roke vzamemo knjigo, poskušamo takrat kaj popraviti ali početi kaj ustvarjalnega? Možgani so sicer res manj obremenjeni, če ničesar ne počnemo. Vendar so možgani mišica in, če ne izvajaš možganskega fitnesa, tudi ta mišica postane ohlapna. V sebi imamo neko zavoro, zaradi katere se izogibamo naporom. Sebe moramo znati premagati. Najlažje pa je, če ne vlagamo energije in postanemo nezadovoljni.

Pogovarjava pa se tudi v času konca šolskega leta, ko pričakujemo počitnice. Kaj bi svetovali staršem, kako naj preživljajo čas z otroci?

Imamo oči, pa premalo vidimo. Imamo ušesa, pa premalo slišimo. Imamo usta, pa premalo govorimo. Imamo možgane, pa premalo razmišljamo. Mogoče imamo roke, pa premalo delamo, noge in premalo tečemo. Počitnice niso čas, da greš v latentno stanje, v čas vegetiranja. To je čas, da si damo duška, da aktiviramo naše čute še bolj, kot jih sicer. In nagrajujte radovednost vsakič, ko naletite nanjo.

Eva Veršič