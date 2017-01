Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 15 glasov Ocenite to novico! Raziskovalci menijo, da so prašiči za vzrejo človeških organov najprimernejši zaradi podobne velikosti organov. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prašiči bi v prihodnosti lahko služili kot farme človeških organov

Preboj na področju križanja vrst

27. januar 2017 ob 12:13

San Diego - MMC RTV SLO

V edinstvenem dosežku je znanstvenikom s Salk Institute for Biological Studies uspelo dokazati, da bi bilo iz človeških matičnih celic v zarodku prašiča mogoče vzgajati človeška tkiva.



V preteklosti so že poskušali človeške organe nadomestiti s prašičjimi oz. z matičnimi celicami v laboratoriju vzgojiti organe, a so se poskusi izjalovili bodisi zaradi imunske zavrnitve živalskih organov bodisi, ker celic ni bilo mogoče razporediti v zapletene prostorske oblike.

Zdaj pa je skupini znanstvenikov z ameriškega Salk Instituta uspelo združiti oboje. V podvigu, ta je terjal štiri leta, 1.500 prašičjih zarodkov in matične celice 40 ljudi, so človeške matične celice vstavili v prašičji zarodek. Človeške celice so bile spremenjene tako, da so proizvajale fluorescentno beljakovino, ki jih je ločevala od preostalih celic.

Te so preživele in oblikoval se je hibriden zarodek – himera, ki so ga nato vstavili v svinjo, kjer so od tri do štiri tedne opazovali njegov razvoj in ga nato uničili. Po besedah enega izmed avtorjev raziskave, Džuna Vuja, je bila ena celica na 100.000 prašičjih, človeška.



Pošasti ali dragoceno novo znanje?

Dosežek je v znanstveni srenji že pustil močan odziv in strokovnjaki so navdušeni nad možnostmi, da bi lahko v živalih vzrejali človeške organe in tkiva, prikrojena za posameznike, poleg tega pa bi v prihodnosti himere nudile tudi vpogled v zgodnji človeški razvoj ali pa predstavljale poligon za preizkušanje novih zdravil.



A poskus je doživel tudi kritiko zaradi etičnih pomislekov, da znanstveniki ustvarjajo pošasti in da nihče izmed njih ni vprašal širše javnosti za mnenje.

A. Č.