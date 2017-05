Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Guardianu je uspelo dobiti več kot sto priročnikov, ki se uporabljajo za izobraževanje moderatorjev glede vsebine, ki je lahko oziroma ne sme biti objavljena na družbenem omrežju. Foto: Reuters Facebook ob moderatorjih in tehnologiji za pregledovanje vsebine pri iskanju pomoči tudi spodbuja uporabnike, da prijavljajo strani, profile in vsebine, ki so žaljive. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pravila moderatorjev Facebooka pri perečih temah pogosto nelogična in nedosledna

"Zaradi poplave vsebin kljub pravilom težko obvladujejo vse objave"

22. maj 2017 ob 21:15

London - MMC RTV SLO

Prvič so javnosti dostopna pravila moderatorjev Facebooka, ki razkrivajo, kakšna vsebina se lahko deli prek priljubljenega družbenega omrežja. Nekatera pravila so popolnoma nelogična.

Interna pravila Facebooka je razkril Guardian. Takoj se je sprožila polemika o etičnosti delovanja. Kot so zapisali pri Guardianu, je Facebook prehitro postal prevelik in ne more nadzorovati vsebine, ki se objavlja. Med preiskavo so pri britanskem časopisu razkrili merila, ki se uporabljajo za presojo, ko so objave povezane z nasiljem, terorizmom in pornografijo. Kot so zapisali pri Guardianu, so moderatorji Facebooka preobremenjeni, saj imajo kdaj na voljo le nekaj sekund, da se odločijo, ali naj objave ostanejo. Hitro se morajo odločiti, ali so objave preveč nasilne, rasistične, sovražne ali podpirajo terorizem. Zaradi poplave vsebin kljub pravilom težko obvladujejo vse objave.

Podjetje ima interne priročnike, ki jih morajo zaposleni upoštevati. Priročniki urejajo široko paleto občutljivih tem, med drugim tudi sovražni govor, maščevalna pornografija, samopoškodbe, samomore, kanibalizem in grožnje z nasiljem, povzema BBC. Pri Guardianu so opravili intervjuje z nekaterimi moderatorji, ki so dejali, da je Facebookova politika urejanja vsebin nedosledna in nenavadna. Kot so dejali, so najbolj zmedena pravila glede objav s pornografskimi vsebinami.

Na primer, odstranjene so vse objave, ki zadevajo grožnje Donaldu Trumpu, ki s svojim položajem sodi v kategorijo oseb z dodatno zaščito. Preostalih groženj Facebook ne obravnava enako, saj jih vse ne šteje za verodostojne, ampak kot povsem splošne. Če ima posameznik več kot 100.000 sledilcev, je javna oseba in zato nima enake zaščite zasebnosti kot navaden uporabnik.

Dovoljene so objave videoposnetkov splava, če v njem ni golote. Prepovedano pa je objavljanje digitalne vsebine, ki prikazuje spolnost. Moderatorjem ni treba izbrisati fotografij fizičnega nasilja nad otroki, če v njih ni sadističnih elementov ali jih ne spremljajo sadistični komentarji oziroma če nasilja ne poveličujejo. Dovoljene so fotografije nasilja nad živalmi, ker s tem ozaveščajo ljudi o tej problematiki. Posnetki so tako označeni le kot moteči. O različnih temah naj bi po pravilih Facebooka ozaveščali tudi posnetki nasilne smrti, ki jih prav tako ni treba odstraniti.

Monica Bickert, ki je v podjetju vodja upravljanja politik, je dejala, da "trdo delajo, da bi bil Facebook čim varnejši, hkrati pa skušajo omogočati svobodo govora". Po njenih besedah to zahteva veliko pozornosti, ki jo namenjajo vsem podrobnostim in zahtevnim vprašanjem, kaj je prav, čemur namenjajo veliko pozornosti. "Facebook ima skoraj dve milijardi uporabnikov in težko je doseči soglasje, kaj je dovoljeno in kaj ne," je dodala Bickertova.

T. J.