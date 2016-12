Raziskave pod dvom postavile kanabis kot dolgoročno rešitev pri depresiji in anksiozni motnji

Raziskovalci opozarjajo, da so potrebne nadaljnje raziskave vpliva kanabisa na delovanje možganov

17. december 2016 ob 15:34

Fort Collins - MMC RTV SLO

Skupina raziskovalcev z univerze države Kolorado je proučevala vpliv dolgoročne in redne uporabe indijske konoplje na nevrološke dejavnosti, zlasti na procese čustvovanja. Raziskovalci so se osredotočili na simptome depresije in anksioznosti ter vpliv dolgotrajne uporabe kanabisa kot poživila na te simptome.

V raziskavo je bilo vključenih 178 uporabnikov kanabisa, starih med 18 in 23 let. Uporaba kanabisa kot poživila je v zvezni državi Kolorado dovoljena od leta 2014. Uporabniki so v raziskavi izpolnili poglobljen vprašalnik, s katerim so raziskovalci merili doživljanje simptomov anksioznosti in depresije. Z vprašalniki so preverjali tudi morebiten vpliv načina uživanja kanabisa.

Na podlagi vprašalnikov so ugotovili, da so sodelujoči, ki so navedli, da kanabis jemljejo zaradi simptomov depresije, dosegli višje rezultate pri delu vprašalnika, ki je meril njihove simptome depresije. Podobno je bilo tudi z uporabniki, ki so kanabis uporabljali za blaženje simptomov anksioznosti, saj so v delu vprašalnika, ki je meril simptome anksioznosti, dosegali višje rezultate.

Potrebne so nadaljnje raziskave

"Z drugimi besedami, če so uporabljali kanabis z namenom samozdravljenja, le-to ni dosegalo učinka, ki so ga pričakovali," je rezultate obrazložil soavtor Jacob Braunwalder. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da njihove ugotovitve ne pomenijo, da kanabis povzroča anksioznost ali depresijo, temveč zgolj, da trenutne raziskave ne potrjujejo teze, da ju kanabis blaži.

Raziskovalci so sicer ugotovili, da je v zgodnji fazi uporabe kanabis sicer učinkovit pri blaženju simptomov, a ima kasneje obraten učinek. Zato je po oceni raziskovalcev treba opraviti še nadaljnje raziskave na področju vpliva kanabisa na možgane. Težavo pri tem pa predstavlja, da kljub legalizaciji kanabisa v nekaterih zveznih državah raziskovalci še nimajo možnosti posredovati kanabisa uporabnikom v raziskovalne namene.

Vodja raziskave Lucy Troup je ob tem dejala, da kanabisa ne gre demonizirati, ne pa tudi glorificirati, temveč je treba temeljiteje razumeti njegovo delovanje.

