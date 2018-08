Ruski odgovor na Teslo: Retroelektrični avtomobil Kalašnikov

Rusi bi radi konkurirali Tesli

24. avgust 2018 ob 10:41

Moskva - MMC RTV SLO

Rusko podjetje Kalašnikov, najbolj znano po svojih jurišnih puškah AK-47, je predstavilo električno vozilo retrovideza, ki naj bi konkuriralo vozilom Tesla Elona Muska.

Podjetje je svetlomodro prototipno vozilo CV-1 premierno predstavilo na sejmu obrambe blizu Moskve.

Ob tem so sporočili, da je CV-1 revolucionaren, najnaprednejši "superavto" s prav tako revolucionarnim inverterjem, zatemnjenimi stekli in LED-lučmi.

Navdih za vozilo so našli v starem IZH-2125 "kombiju" (Iž-2125), redkem sovjetskem avtomobilu kompaktnega razreda iz 70. let, ki velja za prvi sovjetski avto z dvižnimi vrati zadaj.

V izjavi za javnost so zapisali, da se CV-1 ponaša z vrsto "kompleksnih sistemov" s tehnologijo, s katero se lahko zdaj Rusija "kosa s svetovnimi proizvajalci električnih vozil, kot je Tesla".

Ko bo avtomobil dokončno razvit, naj bi dosegel maksimalno hitrost kar nekajkrat večjo od aktualnih električnih vozil na tržišču, doseg z enim polnjenjem bi imel 350 kilometrov, baterija pa naj bi imela zmogljivost kar 90 kilovatnih ur.

Ker gre za zdaj zgolj za prototip, podrobnosti, kot je cena, še niso razkrili.

Zagorelo v Teslini tovarni

Kmalu zatem, ko je Kalašnikov predstavil svoj avtomobil, je iz ZDA prišla novica, da je izbruhnil požar v Teslovi tovarni v Kaliforniji. Zagorelo je na odlagališču odpadnih materialov, a so požar pogasili, preden bi povzročil večjo škodo.



Širitev znamke Kalašnikov

Pri Kalašnikovu se že nekaj časa trudijo znamko razširiti, zato so nedavno tudi lansirali linijo oblačil in katalog osebnih predmetov in modnih dodatkov od dežnikov do ovitkov za pametne telefone.

Toda kot poroča AFP, je bila njihova odločitev, da se usmerijo v razvoj električnih vozil, v Rusiji deležna različnih odzivov.

Uporabniki družabnih omrežij so si na Facebookovi strani podjetja dali duška s komentarji, pri čemer so nekateri pohvalili "kul" videz vozila, drugi pa so se posmehovali "smešni, zombijevski" obliki.

Pri Kalašniku so sicer ta teden razkrili tudi "Igorčka", štiri metre visokega in 4,5 tone težkega robota, zasnovanega za "izvajanje strojnih del in bojnih operacij".

V času, ko roboti tekmujejo med seboj, da bi postali čim manjši, elegantnejši in pametnejši, je Kalašnikov zaradi robustnega, staromodnega Igorčka postal tarča posmeha. Iz podjetja so pozneje sporočili, da upajo, da bodo lahko na razstavi leta 2020 predstavili izboljšano različico robota.

Pri Kalašnikovu so sicer v preteklosti že izdelovali ruske avtomobile in motorje, njihov novi motocikel pa naj bi bil del uradnega spremstva ruskega predsednika Vladimirja Putina.

K. S.