Strokovnjaki: Dogaja se nov kibernetski napad velikih razsežnosti

Virus Adylkuzz

17. maj 2017 ob 16:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po svetu se dogaja nov kibernetski napad, ki bi lahko zasenčil tistega minuli teden, je opozorilo globalno podjetje za varnost na svetovnem spletu Proofpoint.

Ob odkritju petkovega napada z izsiljevalskim virusom WannaCry so naleteli na nov virus, imenovan Adylkuzz, poroča francoska tiskovna agencija APF. Novi virus je povezan z WannaCry, je pojasnil raziskovalec podjetja Proofpoint, Nicolas Goldier.

Razlika? Medtem ko WannaCry onesposobi računalnik s kriptiranjem datotek in zahteva odkupnino, Adylkuzz napadeni računalnik uporabi, da s pomočjo virtualne valute monero nakazuje denar avtorjem virusa.

Namen virtualnih valut, kot sta monero in bitcoin, je, da na okuženih računalnikih beležijo transakcije, piše Slovenska tiskovna agencija. Da je računalnik okužen s tem virusom, naj bi bilo razvidno od tega, da je onemogočen dostop do skupnih Windowsovih virov, prav tako se zmanjša zmogljivost osebnih računalnikov in serverjev, česar nekateri uporabniki ne opazijo nemudoma.

"Ker je tih in uporabniku ne povzroča težav, je napad z adylkuzzom za kibernetske zločince veliko bolj dobičkonosen. Okužene uporabnike spremeni v nenamerne finančne podpornike njihovih napadalcev," je pojasnil Goldier.

Proofpoint je doslej odkril okužene računalnike, prek katerih se je do ustvarjalcev virusov prek virtualne valute monero zbralo že več tisoč ameriških dolarjev. Podjetje ocenjuje, da je ta virus na pohodu vsaj že od 2. maja, če ne od 24. aprila, a ga zaradi prikrite narave niso takoj opazili.

"Ne vemo, kako velik je, a je veliko večji kot WannaCry," je za AFP povedal eden od vodilnih predstavnikov Proofpointa Robert Holmes.

Z virusom WannaCry naj bi bilo po navedbah ZDA okuženih več kot 300.000 računalnikov.

Al. Ma.