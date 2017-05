Varnostni strokovnjaki svarijo pred novim kibernetskim napadom

Ni razloga, da bi napadalci odnehali

Strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo, da bi se lahko zelo kmalu zgodil nov kibernetski napad. V petek je namreč izsiljevalski virus prizadel 125.000 računalniških sistemov v 99 državah.

BBC navaja 22-letnega raziskovalca na področju kibernetske varnosti pod imenom MalwareTech, ki želi ostati anonimen. MalwareTech, ki je pomagal pri ustavitvi širjenja virusa v petek, je tako napovedal nov napad, "morda ne konec tedna, precej verjetno pa v ponedeljek zjutraj".

Raziskovalec je dejal, da je zdaj pomembno, da ljudje popravijo svoje sisteme. Ta napad so ustavili, je dejal, naslednjega pa ne bodo mogli več. "V tem je veliko denarja. Nimajo razloga, da bi odnehali. Ni potrebnega veliko truda, da spremenijo kodo in spet začnejo," je dejal MalwareTech. Podobno meni tudi kibernetski strokovnjak Darien Huss iz tehnološkega podjetja Proofpoint.

Preiskovalci medtem skušajo izslediti odgovorne za petkov napad z izsiljevalskim virusom, znanim kot Wanna Wanna Decryptor ali WannaCry. Virus izkorišča ranljivosti v Microsoftovem operacijskem sistemu Windows, ki jih je prva odkrila ameriška obveščevalna Agencija za nacionalno varnost (NSA), pravijo strokovnjaki.

Evropski policijski urad Europol je zadnji kibernetski napad označil za najobsežnejši tovrstni napad doslej, njihov oddelek za kibernetske zločine pa sodeluje s prizadetimi državami pri ublažitvi grožnje in pomoči žrtvam.

V Veliki Britaniji veliko zastarelih sistemov

V Veliki Britaniji so bile prizadete bolnišnice in klinike. Kritiki pravijo, da je vlada vedela za grožnjo s kibernetskim napadom že nekaj časa, a da bolnišnice niso ustrezno nadgradile svojih sistemov za varovanje. Microsoft je marca objavil varnostno nadgradnjo za zaščito pred tem virusom, a zdi se, da ga številne javnozdravstvene ustanove v Veliki Britaniji niso prevzele ali pa so uporabljale starejši operacijski sistem, konkretno Windows XP.

Microsoft je po petkovem napadu izjemoma izdal varnostne popravke tudi za nekatere starejše različice operacijskih sistemov, kot je Windows XP, za katerega ne ponujajo podpore že vse od leta 2014.

Nekatere britanske bolnišnice so morale zaradi napada preklicati dogovorjene preglede, saj niso imele dostopa do podatkov o bolnikih. Virus namreč podatke na prizadetem računalniku šifrira, v zameno za ponoven dostop do podatkov pa napadalci zahtevajo plačilo. Prizadeta je bila tudi Slovenija. Med osmimi tarčami virusa je bil tudi novomeški Revoz, kjer je obstala proizvodnja.

