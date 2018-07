V petek zvečer popolni Lunin mrk

Ocenite to novico!

Zemlja bo med Luno in Soncem

26. julij 2018 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V petek zvečer bomo lahko opazovali popolni Lunin mrk, ki bo po napovedih astronomov najdaljši popolni Lunin mrk v tem stoletju.

Kot je pojasnil Igor Žiberna z oddelka za geografijo mariborske filozofske fakultete, bo Luna v petek začela prehajati v Zemljino polsenco nekaj minut po 19. uri ter okoli 20.30 v Zemljino senco. Popolni Lunin mrk se bo začel malo pred 21.30, končal pa ob 23.13 oziroma 0.19, ko se bo vsa Luna znova znašla v Zemljini polsenci.

"Najlepše bo Lunin mrk viden v Indijskem oceanu, Centralni Aziji ter večjem delu Vzhodne in Južne Afrike. Mi se bomo nahajali na skrajnem zahodu tega vidnega območja mrka, kar pomeni, da se bo mrk začel že nekaj minut, preden bo Luna vzšla nad matematičnim obzorjem. Ko bo Luna vzhajala pri nas, bo v bistvu že deloma v Zemljini senci," je Žiberna pojasnil za Slovensko tiskovno agencijo.

Popolni mrk bo trajal eno uro, 43 minut in 34 sekund, s čimer bo najdaljši v tem stoletju. Luna bo namreč potovala skoraj skozi središče Zemljine sence, hkrati bo na svoji eliptični poti okoli Zemlje tega dne zjutraj na točki, v kateri se najbolj oddalji od Zemlje. "Ker bo zelo oddaljena, bo Luna videti majhna. Malo telo bo skozi senco potovalo dlje časa," je pojasnil Žiberna.

Po njegovih besedah v tem stoletju ni več možnosti, da bi bila vzpostavljena oba pogoja, kar pomeni, da bodo vsi ostali Lunini mrki, ki jih bomo videli pri nas, krajši. Razlike so sicer v obsegu nekaj minut. Junija 2011 je na primer Lunin mrk trajal uro in 40 minut.

Mesec bo drugačne barve

Za popolni Lunin mrk je značilna opečnata ali od bakreno rjava do rdečkasta barva Lune. "Od količine prašnih delcev v Zemljini troposferi je odvisno, kako temna bo Luna v mrku," je povedal Žiberna. "Ko Luna prehaja v Zemljino senco, se zgodi še en zanimiv pojav. Ozek pas Lune se obarva pepelnato modrikasto," je dodal.

Od planetov bodo v večernem času vidni Venera, Jupiter in Saturn. "Najbolj zanimiv bo Mars, ki bo prav tega dne v opoziciji. To pomeni, da bo na nasprotni strani Sonca in ga bomo lahko opazovali vso noč. Ob tem bo dokaj blizu Zemlje, zato bo videti sorazmerno velik. Nazadnje smo imeli takšen primer avgusta 2003," je pojasnil Žiberna.

Vse to bo mogoče videti le v primeru ugodnega vremena. "Napovedujejo se sicer nevihte v popoldanskem času, a upam, da se bo atmosfera do večera vseeno toliko stabilizirala, da bomo lahko opazovali vsaj vrhunec mrka," je povedal.

Za astronome je to izjemen dogodek, zato bodo astronomska društva v več krajih po Sloveniji priredila javna opazovanja. V družbi si bo tako mogoče ogledati Lunin mrk med drugim na ploščadi pred filozofsko fakulteto v Mariboru, v Ljubljani na Kureščku, na Jelenovem grebenu v Podčetrtku, na šoli na Prevorju pri Šentjurju ter na observatorijih Voglarji v Novi Gorici in v Galiciji pri Celju.