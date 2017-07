V ZDA bodo na prosto izpustili 20 milijonov okuženih komarjev

Začeli bodo v Kaliforniji

18. julij 2017 ob 09:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ameriško podjetje za bioznanost Verily, ki tako kot Google sodi pod okrilje giganta Alphabet, namerava na prosto izpustiti okoli 20 milijonov komarjev okuženih z bakterijo, ki naj bi iztrebila komarje vrste Aedes aegypti.



Prvo skupino komarjev so že izpustili v kalifornijskem mestu Fresno, poroča ameriški portal Techcrunch. Komarji Aedes aegypti so se v Fresnu pojavili šele leta 2013 in se hitro razmnožili. Letos so tudi zabeležili prvi primer okužbe z virusom zika, ki naj bi ga prenašala ta vrsta komarjev.

Virus, ki ga prenašajo komarji, po dozdajšnjih dognanjih lahko povzroči resne nevrološke probleme, zlasti pri še nerojenih otrocih. Virus je povezan z mikrocefalijo (pionirsko vlogo pri dokazovanju je imela slovenska znanost), boleznijo, zaradi katere se otrok rodi z nenormalno majhno glavo in posledično številnimi motnjami.

Verily pa želi s svojim načrtom potencialno iztrebiti populacijo komarjev, ki naj bi prenašala virus zika, s tem pa tudi širjenje virusa med prebivalstvom.

Podjetje je samce komarja okužilo z bakterijo wolbachia, ki ni škodljiva za človeka. Samci se nato parijo s samicami, ki se okužijo z bakterijo, ki onemogoči, da bi se iz jajčec razvili novi komarji.

Verily bo na teden izpustil okoli milijon komarjev v razponu 20 tednov. Prvi del komarjev so na prosto izpustili prejšnji teden.

V Nemčiji izpuščajo sterilizirane komarje

Podobne načrte pa imajo tudi v Evropi v boju proti tigrastemu komarju. Po poročanju portala nemškega tednika Der Spiegel znanstveniki v Nemčiji že testirajo vpliv izpuščenih steriliziranih samcev komarja na populacijo.

Komarje ulovijo v Nemčiji in jih na sterilizacijo pošljejo v Bologno, nato pa se vrnejo v Nemčijo, kjer jih enkrat tedensko izpustijo na prosto v bližini mesta Heidelberg. Samci tigrastega komarja se lahko nato še vedno parijo, vendar so pri tem 99-odstotno neučinkoviti, je pojasnil biolog Norbert Becker, ki sodeluje pri projektu.

Podobno akcijo so izvedli že lani avgusta, ko so ugotovili, da se je število komarjev, ki so se izlegli, zmanjšalo za 15 odstotkov. Letos so projekt začeli že maja, povečali pa tudi število izpuščenih komarjev s 1.000 na 3.000 na hektar.

Gensko spremenjeni komarji v Braziliji

Komarje kot biološko orožje proti lastni vrsti uporabljajo tudi drugod po svetu. Že pred dvema letoma je britansko podjetje Oxitec v okolje že izpustilo okoli 80 milijonov gensko spremenjenih komarjev, ki radirajo lokalne populacije komarjev. To so med drugim počeli v številnih brazilskih mestih, saj so v Braziliji po več uspešnih poskusih kot v prvi državi na svetu dobili dovoljenje za komercialno vzrejo in izpuste genetsko modificiranih komarjev, ki se zdaj borijo proti vročici denga (tudi to prenaša Aedes aegypti).

Kaj točno so jim storili? V laboratoriju so jih gensko spremenili tako, da na potomce prenesejo gen, ki za razvoj ličink v odraslo fazo potrebuje antibiotik tetraciklin. Ta je v laboratorijih precej vsakdanja zadeva, nikakor pa ne v naravi. Ličinke tako poginejo, še preden se razvijejo v odraslo žival. Učinkovitost: populacije komarjev so se posameznih mestih skrčile med 60 do 95 odstotkov.

Različne znanstvene skupine iščejo načine, kako bi genske manipulacije lahko uporabili za učinkovit boj proti malariji in še številnim drugim boleznim. A obenem je veliko etičnih pomislekov glede potencialnih posledic tako obsežnega poseganja človeka v ekosistem.

Al. Ma.