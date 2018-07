Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najbolj priljubljen brskalnik ostaja Chrome, ki ima na namiznih in prenosnih računalnikih skupno 51-odstotni delež. Foto: Pixabay Dodaj v

Za poglobljeno pregledovanje vsebin smo bolj kot mobitelu naklonjeni računalniku

Chrome ostaja najbolj priljubljen iskalnik

22. julij 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Namizni in prenosni računalniki so še vedno na prvem mestu pri poglobljenem pregledovanju vsebin, saj so uporabniki digitalnih medijev trikrat bolj dejavni na računalnikih kot na mobilnih telefonih.

Po podatkih slovenske agencije za digitalno oglaševanje Iprom se je rast mobilnega dostopa do digitalnih vsebin letos v primerjavi z lanskim letom povečala za devet odstotnih točk na 65 odstotkov.

Najbolj priljubljen brskalnik ostaja Chrome, ki ima na namiznih in prenosnih računalnikih skupno 51-odstotni delež. Firefox ima 24-odstotni delež, Microsoft Internet Explorer 15-odstotni, Microsoft Edge pa šestodstotni delež.

Med operacijskimi sistemi na mobilnih napravah še vedno prevladuje Android (73 odstotkov), je pa analiza pokazala, da se uporaba mobilnih naprav z Androidom rahlo zmanjšuje. Po drugi strani rahlo raste uporaba naprav z operacijskim sistemom iOS, ki ga trenutno uporablja 27 odstotkov uporabnikov.

Na namiznih in prenosnih računalnikih s 95-odstotnim deležem še vedno močno prednjači Windows. V primerjavi z lanskim letom njegov delež sicer ostaja nespremenjen. Najpogostejša različica je Windows 10, ki je imela v primerjavi z lanskim letom sedemodstotno rast. Trenutno ima 47-odstotni delež.

Iprom je raziskavo izvedel na vzorcu 1,57 milijona slovenskih uporabnikov interneta. Po standardu organizacije IAB je zajemala 15,24 milijarde meritvenih zahtevkov.

