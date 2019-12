Film ponuja veliko več kot zgolj kronologijo pomembnih dogodkov v zadnjem stoletju. Foto: Televizija Slovenija

Leto, ki se izteka, je bilo prekmursko, saj so se vrstile prireditve ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Obširno smo o njih poročali tudi na vseh platformah RTV Slovenija. Zdaj na televizijske zaslone in nato v RTV4D-arhiv prihaja dokumentarni film scenaristov Ksenije Horvat in Branka Šömna ter režiserja Primoža Meška, ki zaobjema kulturno zapuščino Prekmurja skozi stoletja, ko je bila pokrajina za večino slovensko govorečih ljudi daljna in neznana.

"Začnemo z zborovanjem v Beltincih, 17. avgusta 1919, ko so Prekmurci potrdili priljučitev pokrajine Sloveniji. Nato se vrnemo v zgodovino prvih slovanskih naselbin, prihoda Madžarov, cerkvene organizacije pokrajine, turške okupacije, vznika protestantizma v Prekmurju ter razcveta tiskane besede s Francem Temlinom ter pozneje s Števanom in Milošem Küzmičem. Vzporedno spremljamo zgodbe na umetnostnem področju, arhitekturne bisere kot je Rotunda v Selu in vrhunske poslikave v turniški cerkvi," idejno nit dokumentarnega filma opiše Ksenija Horvat, ki je na Televiziji Slovenija to leto vodila projekt obeleževanja pomembnih prekmurskih mejnikov.

Film oživlja številne zapise bogatega arhiva RTV Slovenija, na posnetkih pa vnovič zaživi Prekmurje, kakršno je bilo pred desetletji. Foto: Televizija Slovenija

"Večino svojih otroških obiskov v Prekmurju sem preživela pri babici in dedku v Odrancih in pri stricu v Žižkih. Takrat je bilo vse drugače. Zlati starejše ženske so nosile rute, kar je bilo v osrednji Sloveniji že precej neobičajno, bistveno več je bilo kmetij, čeprav je bilo Prekmurje tudi industrijsko takrat na višku svojih moči. Šele pozneje, ko sem bila že na fakulteti, se mi je začelo razkrivati drugačno Prekmurje, prekmurski jezik, sodobna in starejša literatura, specifika prekmurskih mest in vasi, zanimiva prekmurska zgodovina in nikoli nisem mogla dobro razumeti, zakaj se o tem v naših šolah nismo učili," razmišlja.

Tako je verjetno širšemu krogu ljudi nepoznano, da je protestantski pastor Štefan Küzmič prvi prevedel Novo zavezo iz originalnega jezika v prekmurščino in to v času, ko so tudi v drugih slovenskih deželah obstajali samo prevodi iz nemščine.

V dokumentarnem filmu zato ustvarjalci ponudijo sintezo najrazličnejših tematik, ki definirajo Prekmurje, in ki so jih skozi svoje delo raziskovali sogovorniki Franci Just, Metka Fujs, Janez Balažic, Branko Kerman, Klaudija Sedar, Zoltan Lendvai Kepe, Majda Horvat, Marko Jesenšek, Jožef Smej.

Z arhivskimi posnetki pa bo znova zaživelo Prekmurje, kot je bilo nekoč. Prvo filmsko gradivo je bilo namreč v Prekmurju posneto že leta 1949.

