"Gost promet" na prekmurskem nebu. Foto: Radio Slovenija

Kot gostje se jim pridružujejo še kolegi iz Avstrije in Češke.

Zametki murskosoboškega Aerokluba segajo že v čas med dvema svetovnima vojnama, po drugi, leta 1946, pa so ga tudi uradno ustanovili. Danes združujejo vse vrste letalcev in kot pravi eden vidnejših članov Kristian Ravnič, so tako kot klub uspešni tudi njegovi člani. "Mi se radi pohvalimo, da smo tudi zelo dobra odskočna zaposlitvena deska, saj večina naših članov, ki kot mladinci ali v študentskih letih včlanijo v aeroklub in spoznajo tudi tehniško kulturo in pravila za življenje, ki se jihučijo skozi letalstvo, brez problema dobijo službo in so zelo uspešni."

Na letošnjem prvenstvu v jadralnem letenju je med 31. tekmovalci iz 11.klubov za zdaj najuspešnejši med Prekmurci Damjan Korpič, ki je tako kot tudi drugi navdušen nad pogoji, ki jih imajo.

"Dejansko je večina njiv požetih, kar pa ni, pa za sproti žanjejo in s tem trgajo toplo pokritost osončenja terena in s tem spodbujajo, da so termični pogoji še boljši."

Konec prihodnjega meseca se bodo na odprtem državnem prvenstvu v Prekmurju pomerili balonarji.