Igor Šoltes se kot nosilec liste DeSUS poteguje za svoj drugi poslanski mandat v Bruslju. Foto: BoBo

Pomembno je, da imajo v Evropskem parlamentu svoj glas tudi starejši, je v nagovoru poudaril nosilec liste Igor Šoltes. Resda bo tudi v prihodnje precej govora o aktualnih temah, kot so migracije, ne gre pa pozabiti, da ljudi še bolj zanima, kako narediti Evropo bolj socialno pravično, kako poskrbeti, da se bo v Evropi varno starati. Reševanje teh izzivov bo po besedah Šoltesa tudi njegovo poslanstvo v naslednjem mandatu.

V ta namen si bo med drugim prizadeval za uspešno črpanje sredstev nove finančne perspektive, v kateri je v okviru evropskega socialnega sklada za socialne programe namenjenih več kot 100 milijard evrov. Prav tako je izrazil naklonjenost vzpostavitvi agencije za starejše, v okviru katere bi obravnavali politike, ki zadevajo to skupino prebivalstva.

Poleg socialne pravičnosti pa Šoltes ne podcenjuje niti vprašanj varovanja okolja in prehranske politike. Kot je dejal, dobro pozna razsežnosti "tempiranih bomb" na tem področju, zato namerava s svojim delom nadaljevati tudi na tem področju.

Obenem je opozoril na razrast populistične politike, ki svoje interese uveljavlja na plečih najbolj zapostavljenih. Kot je dejal, problematike varnosti na mejah ne gre podcenjevati, ne sme in ne more pa to biti izgovor za netenje strahu. Dodal je, da je bilo in je njegovo vodilo sodelovanje in ne tekmovanje. "Če bi to veljalo za našo politiko, bi bilo našim ljudem veliko lažje," je menil.

V DeSUS sicer že nestrpno čakajo na volilno nedeljo, saj so prepričani, da bodo na njih uspeli, je dodal predsednik stranke Karl Erjavec.

Dosedanjemu poslancu Ivu Vajglu se je zahvalil za njegovo delo v Evropskem parlamentu. Po prepričanju Erjavca je Vajgl dokazal, da je še kako pomembno, da imajo tam svojega zastopnika tudi starejši. Med drugim je izpostavil njegovo vlogo in vlogo Šoltesa pri promociji projekta Starejši za starejše, ki je prejel tudi nagrado državljan Evrope.

Ivo Vajgl, ki je bil na listi DeSUS v Evropski parlament izvoljen leta 2014, je ocenil, da je tokratna lista DeSUS močnejša od večine preostalih. Njihovi kandidatke in kandidati se na soočenjih niso ukvarjali z ideološkimi konfrontacijami, ampak s temami, ki so bližje življenju, je povedal.

Za razliko od nekaterih drugih kandidatov, ki so po oceni Vajgla naredili korak nazaj v politični kulturi, se je Šoltes pokazal kot politik na najvišji ravni "z visokimi etičnimi kriteriji in umirjenostjo, ki vliva zaupanje".

Šoltesu sicer na listi DeSUS-a sledijo Damjan Stanonik, Tereza Novak, Zdenka Gajzer, Vitomir Mavrič, Maja Sušec, Peter Boršič in Vesna Dragan.