Mladi so pripravili vprašanja. Odgovore pričakujejo nocoj. Foto: MMC RTV SLO

Potem ko so že predstavili svoja razmišljanja o politiki in političnih odločitvah, ki vplivajo na naša življenja, ter govorili o temah, kot so plače evropskih poslancev, sodelovanje poslancev v evropskem parlamentu, kandidiranje za pomembnejše funkcije v evropskem parlamentu, evropska sredstva, kmetijska politika, študij, grožnja terorizma, migracije, bodo zdaj zahtevali odgovore kandidatov, ki se želijo v naslednjem mandatnem obdobju preseliti v Bruselj.

Razmišljanja in stališča mladih iz projekta Grem volit! so različna, vedno pa zelo konkretna in podkrepljena z argumenti. Prav to pričakujejo tudi pri odgovorih kandidatov za evropske poslance.

Spraševali bodo ...

Ula (20 let), Tadej (18 let), Ema Odra (21 let), Danijel (20 let), Ervin (21 let), Pina (21 let), Grega (21 let) in Jakob (19 let) bodo torej sklepno dejanje MMC-jevega projekta Grem volit! končali v studiu iz oči v oči s kandidati za evropske poslance. Pripravili so vprašanja, na katera pričakujejo resne in vsebinske odgovore.

Odgovarjali bodo ...

Mladim se bodo v studiu 1 RTV Slovenija pridružili kandidati za evropske poslance: Gregor Perič (SMC), Andrej Šiško (ZSI), Nada Pavšar (Zeleni), Peter Golob (Dobra država), Zmago Jelinčič (SNS), Urša Zgojznik (Povežimo se), Irena Joveva (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Alja Domjan (SDS in SLS), Bernard Brščič (DOM), Tanja Fajon (SD), Lovro Centrih (Levica), Igor Šoltes (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB).

Tako bomo končali še zadnji del projekta Grem volit!, s katerim smo mlade, ki se prvič spoznavajo s političnimi procesi, popeljali skozi volilne procese predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev. Tokrat so na vrsti še zadnje volitve, evropske, na katerih se bodo mladi, ki so dopolnili 18 let, pridružili drugim skupinam volivcev in oddali svoj glas za evropske poslance.

Grem volit! evropske poslance - Pogovor z mladimi Vabimo vas k spremljanju pogovora mladih iz projekta Grem volit! evropske poslance s kandidati za evropske poslance, ki bo danes, v sredo, 22. 5. 2019.

.

Začnemo ob 20. uri, spremljate pa nas lahko na MMC-ju in Facebooku. Vabljeni k ogledu!