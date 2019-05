Foto: BoBo

Člani in simpatizerji SD-ja so se srečali na zaključnem predvolilnem shodu pred nedeljskimi evropskimi volitvami.

Dejan Židan je v sklepnem nagovoru poudaril, da potrebujemo močno Evropsko unijo. "Ne moremo biti odvisni od kandidatov, ki, ko se govori o interesih Slovenije, sklonijo glavo in so tiho," je poudaril. Prav tako po njegovih besedah ne moremo biti odvisni od kandidatov, ki so tiho, ko visoki funkcionarji EU-ja govorijo o ozemeljskih težnjah. Kot je poudaril, potrebujemo samozavestne ljudi, "ljudi, ki vedo, da je Evropska unija zgrajena na temeljih boja proti fašizmu in nacizmu".

Samo za eno listo po njegovih besedah velja, da jim bo v ponos, kdor koli z nje bo izvoljen v Evropski parlament, in to je lista SD-ja. Z nekaj besedami se je tudi danes javnosti predstavilo vseh osem kandidatov.

Osmi na kandidatni listi Aleksander Jevšek je poudaril, da se v Bruslju nič ne bo zgodilo brez njih. "Nič o nas brez nas," je poudaril. Kandidatka Ljubica Jelušič je izrazila željo, da Evropo "iz pasti korporacij vrnemo nazaj ljudem, nam in vam". "Vreme se izboljšuje in upam, da nam bo v nedeljo posijalo sonce," je dodal šesti na kandidatni listi Franc Hočevar.

Najmlajša med kandidati Neva Grašič je poudarila, da je Evropa njen dom. "Zanjo in za njeno mlado generacijo želim najboljše," je poudarila. Milan Brglez je napovedal, da si bo prizadeval za socialdemokratsko Evropsko unijo, ker to zna in zmore. "Evropska unija bo socialdemokratska ali pa je ne bo," je dejal.

Dominika Švarc Pipan pa je zbrane retorično povprašala, ali bodo dopustili, da v Evropi prevlada politika nestrpnosti in sovraštva, ali pa se bodo borili za svet, o kakršnem sanjajo in kakršnega hočejo. "Mi vemo, vi veste, povejmo to še vsem drugim," je pozvala.

"Dovolj imam konservativcev, dovolj imam liberalcev, želim si levo levo Evropo," je dejal drugi na listi SD-ja Matjaž Nemec. Nosilka liste Tanja Fajon pa je volivce pozvala, naj se podajo na volišča, da jim naslednji dan, ko bodo videli, kaj se dogaja z Evropo, ne bo žal. Želi si, da bi napredne sile "skupaj zgradile še boljšo Evropo, Evropo, na katero bomo spet ponosni in ki bo varna za vse nas".

Zbranim se je ob tej priložnosti premierno predstavil tudi SD bend. Vokalista – kandidata na evropskih volitvah Jevška – so spremljali predsednik stranke Židan na klarinetu, nekdanja ministra Dejan Prešiček na saksofonu in Patrick Vlačič na baskitari. Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han se je izkazal na kahonu, kandidata za evropska poslanca Fajonova in Nemec pa na klaviaturah.