Foto: Socialni demokrati

Kot so sporočili iz stranke, sta se tovrstnega načina nagovarjanja volivcev poleg nosilke Tanje Fajon udeležila tudi kandidata s strankine liste Matjaž Nemec in Milan Brglez. Na panojih so med drugim poudarili odločen boj proti davčnim utajam, boj za 35-urni evropski delovnik, enotno evropsko pogodbo o zaposlitvi in evropski sklad za prihodnost zaposlitev. Zavzeli so se tudi za skupni minimalni socialni standard, svetovno prepoved otroškega dela, enako plačilo žensk in moških ter pravičen prehod v trajnostno družbo.

"Z današnjo akcijo pod geslom 'Spremembe v Evropi so mogoče. Odločimo se zanje!' želi SD vzbuditi pozornost državljank in državljanov za rešitve, da skupaj spremenimo Evropo v bolj napredno, pravično, solidarno in trajnostno skupnost. Zato Evropska unija po prepričanju SD potrebuje nove skupne cilje za nove skupne izzive," so zapisali.

Fajonova je v sporočilu tudi pozvala k udeležbi na nedeljskih volitvah. "V nedeljo bo praznik demokracije le, če bomo s svojimi glasovi ubranili demokracijo pred strahom, sovraštvom in pohlepom," je dejala.