Milan Zver. Foto: BoBo

V EU smo šli tudi zato, da se hitreje razvijamo in prvič, odkar imamo lastno državo, dobimo sredstva od nekoga, je opozoril Janez Janša. Ob tem je navedel, da smo v tem sedemletnem finančnem obdobju, ki se končuje prihodnje leto, porabili samo 20 odstotkov denarja.

Marsikje ni infrastrukture in drugih potrebnih objektov, v bruseljskem proračunu pa sta še več kot dve milijardi evrov, je opozoril Janša. Po njegovem mnenju bi se o tej temi morali pogovarjati, da bi tako spodbudili odgovorne, da kaj več postorijo v času, ki je ostal, čeprav celotne zamude žal ne bo mogoče nadomestiti.

Kar zadeva demografijo, pa je prvak SDS-a dejal, da je Evropa sicer bogata, ampak stara in zato nastajajo dileme o migracijah in družinski politiki, vse to pa je premalo v ospredju, saj je to strateško gledano najpomembnejša tema.

O izidu volitev Janša še ne želi govoriti. "Za glasove se šele borimo, vse je še odprto, mislim, da bo tako do zadnje minute v nedeljo, tudi zaradi možnosti preferenčnih glasov, in odločal bo vsak glas," je napovedal Janša.

Stojnico je obiskal skupaj z nosilcem skupne liste SDS-a in SLS-a za evropske volitve Milanom Zverom. Ta tokratno kampanjo ocenjuje kot veliko napornejšo od prejšnje, pričakuje udeležbo več kot tretjine volivcev in ugotavlja, da bo za listo potrebnih veliko več glasov kot pred petimi leti.

"Prepričan sem, da bomo z zavezništvom z SLS-om prepričljivo dobili te volitve in prizadeli premierju še tretji poraz po lokalnih in nacionalnih volitvah," je dejal.

Položaj stranke v kampanji je po Zverovih besedah ugoden, saj so v ospredju varnostno tveganje, nezakonite migracije, nevarnost terorizma in podobna vprašanja, na katera imajo po njegovem prepričanju člani Evropske ljudske stranke najboljše odgovore. Evropa mora postati tudi bolj solidarna in socialna, je še dejal.