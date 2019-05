Milan Zver z evropskima poslankama SDS-a: Patricijo Šulin in Romano Tomc. Vsi so kandidati tudi za nov sklic parlamenta. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Milan Zver se je z volivci srečal v Mariboru, kjer je nekaj dni pred koncem predvolilne kampanje dejal, da še nobene evropske volitve doslej niso imele tako intenzivne kampanje kot letošnje.

Za Slovensko tiskovno agencijo je povedal, da tretjič doslej vodi listo na evropskih volitvah, tokratna pa se mu zdi dobra in zanimiva kombinacija izkušenj in mladostne svežine, zato pričakuje, da bo tudi tokrat zmaga njihova.

"To se mi zdi pomembno tudi zato, da vladi povemo, da dela slabo, saj so tudi evropske volitve svojevrsten referendum o nacionalni politiki. Bolj bi morala poskrbeti za ljudi ob južni meji, ki jih je dobesedno strah nezakonitih migrantov, veliko mora storiti glede pokojninske reforme, pa tudi na številnih drugih področjih, predvsem zdravstvu," je dejal Zver.

Ob tem je dodal, da pred tokratnimi evropskimi volitvami nacionalne teme niso prevladovale, pač pa so bile v ospredju predvsem evropske, kot sta vprašanji nezakonitih migracij in terorizma.

V tem se tokratna kampanja po njegovem mnenju tudi najbolj razlikuje od tiste pred petimi leti, ko je beseda v glavnem tekla o nacionalnih in lokalnih temah. To kaže, da ima Evropa dejansko nekatere skupne težave, ki jih je treba reševati skupaj.

Ob Zveru na skupni listi SDS-a in SLS-a kandidirajo še trije evropski poslanci, in sicer Romana Tomc, Patricija Šulin in Franc Bogovič, kandidati pa so še nekdanji mariborski župan Franc Kangler, Alenka Forte, Davorin Kopše in Alja Domjan.