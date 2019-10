Razplet Lombardije, kjer je bil Alejandro Valverde drugi, Primož Roglič pa sedmi, UCI-točke pa so osvajali še drugi Španci je odločil tudi dvoboj za petega olimpijca na cestni dirki Tokia 2022. Španija (9.687,62 točke) je prehitela Slovenijo (9.421,4 točke) na 6. mestu. Najboljših šest reprezentanc leta 2019 bo na zahtevni cestni dirki v soboto, 25. julija, štartalo s po petimi kolesarji, naslednjih šest, med njimi tudi Slovenija pa s po štirmi kolesarji.



Tokio 2020 le 6 dni po cilju v Parizu

Moška cestna dirka bo v soboto, 25. julija, vsega šest dni po koncu Toura v Parizu. Japonski prireditelji so pripravili izjemno težko, pravo gorsko dirko, ki bo v 234 km v okolici in na gori Fudži postregla s kar 4.865 višinskih metrov vožnje. Ženska cestna dirka po dan kasneje (137 km in 2.692 višinskih metrov), Slovenke so 19. reprezentanca in bodo lahko nastopile z dvema kolesarkama. Končni rez bo potegnjen 27. oktobra po koncu še zadnjih dirk sezone v Aziji, a se vrstni red ne bi smel več spreminjati.