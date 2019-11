Biatlonci imajo pred seboj dva velika cilja. Svetovni pokal, tudi januarsko domačo tekmo na Pokljuki med 23. in 26. januarjem 2020, in svetovno prvenstvo, ki bo februarja na Norveškem. Na prvo tekmo odhajajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan in mladi Alex Cisar v moški ter Polona Klemenčič, Nina Zadravec, Lea Einfalt in Nika Vindišar v ženski konkurenci.

Slovenska biatlonska reprezentanca je na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila cilje pred novo sezono. Foto: BoBo

Ožbolt: Eden tekmovalec med deseterico

"V svetovnem pokalu pri moških si v pokalu narodov želimo uvrstitev med deseterico in enega tekmovalca med deseterico v skupnem seštevku. Vsaj četverica naj bi osvojila tudi točke svetovnega pokala. Seveda so cilj tudi kakšne stopničke in vsaj ena uvrstitev štafete do osmega mesta. Pri dekletih si želimo obdržati kvoto treh tekmovalk in vsaj dve naj bi osvojili. Na svetovnem prvenstvu so želje prav tako visoke, uradni cilj pa ena uvrstitev do petega in dve do 15. mesta. Seveda si želimo tudi čim boljše nastope na Pokljuki, da tam razveselimo svoje zveste navijače," je na predstavitvi povedal vodja panoge za biatlon Janez Ožbolt.

Velepec: Vedno imam visoka pričakovanja, a težko je dajati ocene pred začetkom

Glavni trener Uroš Velepec nerad napoveduje, a glede na trening je reprezentanca pripravljena boljše kot lani. Foto: BoBo

Glavni trener Uroš Velepec napeto pričakuje konec tedna, ko bo na generalki v Sjusjoenu na Norveškem nastopila skoraj vsa svetovna elita in prav ta tekma bo pred švedskim uvodom dala številne odgovore na pripravljenost in nato 14 dni časa za zadnje drobne popravke.

"Sam imam vedno visoka pričakovanja, a pred začetkom je težko dajati ocene. Vemo, da smo glede na trening pripravljeni odlično, boljše kot lani. Letos smo delali z veliko intenzivnostjo in več kratkimi pavzami kot v preteklosti. Konec tedna pa bomo videli, kje smo in kako je pripravljena konkurenca. Tekma je obenem odličen test, saj so pritiski precej manjši kot v svetovnem pokalu in bo zato dober odraz opravljenega," pred odhodom na sever Evrope pravi Velepec.

Ekipi manjka nekaj snežnih treningov

Ta ob tem izpostavlja, da ekipi manjka nekaj snežnih treningov, kar se bo na prvi tekmi poznalo, obenem pa je potarnal, ker bo imela Slovenija zaradi omejenih finančnih možnosti v primerjavi s konkurenco zelo majhno servisno ekipo in bo vsaj na področju priprave smuči potrebovala izredno delo nove ekipe, ki jo vodi Rus Valerij Šaškin.

Mali: Na Švedsko gremo optimistično

Žensko vrsto, za katero se vse glasneje govori, da si ji bo pridružila nekdanja ruska reprezentantka Olga Podčufarova, vodi nekdanja reprezentantka Andreja Mali. "Cilj je, da imamo na vsaki tekmi svetovnega pokala na startu tri tekmovalke in štafeto. Predvsem moramo ohraniti kvoto, saj se nam število članic povečuje. Na prvi svetovni pokal gresta tudi dve mladinki, kar ni najboljše, a moramo nekako preživeti v tej konkurenci. Vsekakor si želimo korak naprej v primerjavi z lansko sezono. Na treningih so dekleta pokazala, da to zmorejo in optimistično gremo na Švedsko. Na žalost nam zaradi bolezni manjka Urška Poje, sicer bi bili še močnejši."

Jakov Fak bo tudi v novi sezoni napadal najvišja mesta. Foto: BoBo

Prvi adut ostaja Jakov Fak

Ekipa se bo pripravljala doma in za snežni trening izkoristila avstrijski Obertilliach, kjer je omogočeno tudi streljanje na snežnem stadionu. Udarno ime ekipe ostaja Jakov Fak: "Čakam še na zadnji test na Norveškem, kjer bo kar napeto, saj se v Skandinavijo odpravljamo zelo pozno. Moje želje in cilji pa so seveda vedno visoki, a odgovore na pripravo bo dala prva tekma. Pred njo je veliko vedno odprtih veliko vprašanj. Tudi pri servisu se bomo morali navaditi na novo ekipo."

Ob Bauerju še Tršan in Klemenčičeva

Medtem ko vodstvo ekipe pričakuje napredek celotne reprezentance, pa nekateri strokovnjaki letos ob Klemnu Bauerju, nosilcu dveh odličij na letošnjem SP v poletnem biatlonu, opozarjajo še na Roka Tršana in Polono Klemenčič, ki kažeta izredno formo na treningih, a bosta morala to prenesti na tekmo.