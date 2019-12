Francozinji Julia Simon in Justine Braisaz sta zgrešili dvakrat, v smučini pa sta blesteli. Foto: EPA

23-letna Francozinja se je veselila druge zmage v svetovnem pokalu, pred dvema je bila najboljša tudi na tekmi s skupinskim štartom v Annecyju. Z dvema zgrešenima streloma je za 11,2 sekunde ugnala Ukrajinko Julijo Džimo, ki je zadela vse tarče, tretja pa je bila rojakinja zmagovalke Julia Simon, ki je zaostala 17 sekund z dvema zgrešenima streloma.

Nastopile so tudi tri slovenske biatlonke, ki pa so končale v ozadju. Lea Einfalt je zgrešila štiri tarče in končala na 68. mestu. Polona Klemenčič je zasedla 76. mesto s petimi zgrešenimi streli, Nika Vindišar pa je bila 87.

Biatlonke so se letos pomerile že v šprintu, ki ga je v nedeljo dobila Dorothea Wierer, aktualna zmagovalka svetovnega pokala. Italijanska je tokrat končala na sedmem mestu, v teku je bila odlična, a si je pristreljala tri kazenske minute. V Östersundu konec tedna sledita še obe štafetni preizkušnji.

Posamična tekma, 15 km (Ž): * 1. J. BRAISAZ FRA 42:35,1 (2) 2. J. DŽIMA UKR +11,1 (0) 3. J. SIMON FRA 17,7 (2) 4. I. TANDERVOLD NOR 25,2 (1) 5. L. KUKLINA RUS 38,8 (2) 6. L. HAECKLI ŠVI 1:05,7 (3) ... 68. L. EINFALT SLO 6:35,5 (4) 76. P. KLEMENČIČ SLO 7:12,5 (5) 87. N. VINDIŠAR SLO 8:49,0 (6) * - zgrešeni streli/kazenske minute