Johannes Thingnes Boe lani ni imel prave konkurence. Foto: EPA

Izvrstna norveška brata sta na šprintu v Östersundu po enkrat zgrešila na strelišču, v smučini pa je bil mlajši 19 sekund hitrejši. Tarjei je za 0,9 sekunde na koncu ugnal Rusa Matveja Jelisejeva, ki je pokril vse tarče. Johannes Thingnes je lani dominiral in zanesljivo slavil v svetovnem pokalu, potem ko je bil najboljši celo vseh v posebnih seštevkih disciplin. Prekinil je sedemletno vladavino – pred tem obdobjem je veliki kristalni globus osvojil Tarjei – Martina Fourcada v svetovnem pokalu. Francoski as je bil na šprintu sicer z dvema kazenskima krogoma peti. Tik pod odrom je končal še en Rus, Aleksandr Loginov.

Sezona se je na Švedskem sicer začela v soboto z mešano štafeto in tekmo mešanih parov. Obe preizkušnji sta izpustila najboljša slovenska biatlonca Jakov Fak in Klemen Bauer, ki sta se osredotočila na šprint. Fak jo je z dvema zgrešenima streloma končal na 23. mestu, Bauer pa je pustil nepokrite tri tarče in je bil 34. Nastopila sta še dva Slovenca, ki pa sta ostala brez točk. Rok Tršan, ki je bil 66., in Miha Dovžan, ki je zasedel 90. mesto.

Ženska šprinterska preizkušnja se bo začela ob 15.30. V Östersund sledita v sredo in četrtek individualni tekmi, naslednji konec tedna pa še obe štafeti.