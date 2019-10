Sara Isaković ni dočakala Tine Maze, ampak le morebitno Tinino naslednico Loro Murovec, ki ima v svojem očetu Sandiju najboljšega trenerja in mentorja. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Tri leta po filmu 7ToHeaven (7doUspeha) je znani smučarski demonstrator Sandi Murovec Muri svoj opus nadgradil še s knjigo Biti mojstrski, ki na preprost način in ob izjemnih fotografijah odkriva skrivnosti sodobne smučarske tehnike. Mojstrski se zato lahko prebere tudi kot mojster-ski. "Presrečen sem, da lahko ustvarjam v športu, ki je nekaj univerzalnega in ga imamo v teh časih še posebej radi, ker je tako iskren," je povedal Muri, tudi avtor koncepta učenja smučanja UPS (učenje s podaljševanjem smuči), s katerim je, kot je povedal, učil celo avstralske Aboridžine.

Sandi Murovec Muri je dolgoletni smučarski demonstrator in avtor koncepta učenja smučanja UPS. Po knjigi Na kanto in filmu 7doUspeha je trilogijo zaokrožil s knjigo Biti mojstrski. Foto: www.alesfevzer.com

Nenehno je iskati tehnično dovršenost

V karieri demonstratorja je sodeloval s številnimi vrhunskimi smučarji, tudi s Tino Maze, ki je podobno kot Murovec vedno težila k popolnosti. "Tekmovalec, naj bo še tako dober, mora biti v nenehnem iskanju tehnične dovršenosti, potrpežljiv in vztrajen. Enako velja za tiste, ki ga spremljajo, bodisi trenerje, učitelje ali starše," je Muri zapisal v knjigi. Čeprav zagovarja tezo, da mora biti smučanje zabava, pa priznava, da je včasih tudi zelo naporno, ko je treba v tehniki iskati manjkajoče stotinke. "Trening tehnike ni dogodek, temveč odgovoren proces metodičnega povezovanja številnih znanj, ki upoštevajo posameznikov potencial, stopnjo razvitosti, znanje in sposobnost nadgrajevanja v danem trenutku."

Sara Isaković velika oboževalka Tine Maze

Pri nastajanju knjig so Muriju na pomoč med drugim priskočili Tina Maze, Sara Isaković, legendarni trener Filip Gartner in obetavna smučarka, Murijeva hči Lori, ki je komajda prišla v najstniška leta, a je bila pri knjigi v veliko pomoč. Mazejeve na predstavitvi zaradi sponzorskih in materinskih obveznosti ni bilo, v SMS-sporočilu je pozdravila rojstvo nove knjige in obžalovala, da se ne more končno srečati s Saro Isaković. Izjemna plavalka, srebrna v Pekingu 2008, se je odzvala zelo čustveno: "Saj me bo še kap. Če bi Tina samo vedela, kakšen fan (oboževalec) sem."

Številni smučarski obrazi so bili na predstavitvi, tudi sloviti trener Janez Šmitek in Veronika Šarec (levo), ki je tekmovala v časih Mateje Svet. Foto: MMC RTV SLO

"Živjo strah, razumem te, ampak nisi lev, ki me napada"

Sara Isaković, ki je v ZDA študiralo psihologijo (poglobila se je v delovanje možganov vrhunskih športnikov), je pri knjigi sodelovala s poglavjem o tem, kako premagati strah. Tudi sama je imela številne strahove, ko se je v Pekingu pripravljala na olimpijski finale. "Čudovita resnica o strahu je, da ta zbeži vsakič, ko mu prideš nasproti," pravi. In dodaja: "Če razumemo, kako možgani delujejo v stresnih situacijah, jih lahko obvladamo. Človeška psihologija je v bistvu zelo preprosta. V glavi se morajo vrteti pozitivni filmi. Pogovarjati se moras s strahom: o, živjo strah, razumem te, ampak nisi lev, ki me napada, ampak si tu samo kot del olimpijskega finala."

Tekma ne sme ničesar odvzeti, tekma naj samo dodaja

"Make it simple" (naj bo preprosto), je osnovno vodilo knjige in to je bila tudi pogosto izrečena misel na predstavitvi, ki jo je vodila Anja Hlača Ferjančič (Radio Slovenija). Gostje večera so tudi poudarili, kako pomembno je, da mladi smučanje razumejo predvsem kot igro. Vse preveč je namreč primerov, ko so bili slovenski tekmovalci izjemni v mladih kategorijah, v članskih ali pa celo že v mladinskih pa so se povsem izgubili. Za konec zato še en mojster-ski citat iz knjige: "Tekma predstavlja zgolj najboljši trening, privlačen ritual in dnevni izziv, ki nudi možnost prikaza vsega najboljšega v danem trenutku. Samo to in nič več. Tekma ne sme ničesar odvzeti, tekma naj samo dodaja. Če tega ne razumete, ne tekmujte."