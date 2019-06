lka Štuhec je v ekipo pripeljala nasmejanega Stefana Abplanalpa, ki je nasledil trenerja Grega Koštomaja. Švicar je spoštovan in izkušen trener, jasno je, da ima visoke cilje, ki sežejo do zlate medalje na olimpijskih igrah 2022. Foto: BoBo

Sestavljen je zadnji mozaik v trenerski ekipi Ilke Štuhec. Naslednik Grega Koštomaja je Švicar Stefan Abplanalp. pic.twitter.com/ngl7jol4nl — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 10. junij 2019

Abplanalp je zamenjal Grego Koštomaja, s katerim se je Ilka Štuhec razšla marca. "Ilko poznam že dolgo. Je velika šampionka. Zelo sem vesel, da sem se pridružil njeni ekipi," je povedal Abplanalp, ki se zaveda, da bo bdel nad smučarko, ki jo zanimajo le zmage: "Malce sem seveda nervozen, ker sem prevzel vodenje dvakratne svetovne prvakinje, a to mi predstavlja izziv," je dejal Abplanalp, ki je na novinarski konferenci deloval izjemno sproščeno. Očitno sta z Ilko sorodni duši, oba vedno pozitivno naravnana.

Imela sem možnost, da sama izberem, koga najbolj vidim, da bi lahko sodeloval z nami. Ko smo se srečali, ni bilo več vprašanja, ali da ali ne. Takoj smo se 'zaštekali'. Ilka Štuhec

Za vsako ceno ne bo šla na glavo

"Zelo je pozitiven, vesel, rad govori. Predvidevam, da bo v ključnih trenutkih točno vedel, kaj reči in kaj narediti, da bom delovala tako, kot moram," svojega novega trenerja vidi Ilka Štuhec. Poznata se že nekaj časa iz svetovnega pokala: "Malo sem ga že poznala. Imela sem možnost, da sama izberem, koga najbolj vidim, da bi lahko sodeloval z nami. Ko smo se srečali, ni bilo več vprašanja, ali da ali ne. Takoj smo se 'zaštekali'," je povedala Štuhčeva. Velikih sprememb v slogu smučanja seveda ni pričakovati, nekatere malenkosti pa bo treba spremeniti: "Lahko delamo na tem, da sem v nekih delih smučanja bolj sigurna in da se ne vržem vedno za vsako ceno na glavo. Raje mesto ali dva slabši rezultat kot poškodba."



"Zelo sem vesela, ker imamo nove pristope, še vedno je vse skupaj kot igra. Vsak dan najdemo kakšen nov izziv." Foto: BoBo

Trening je še vedno igra

Dobrih 100 dni po poškodbi kolena v Crans Montani se dvakratna svetovna prvakinja v smuku že pripravlja na novo šampionsko vrnitev v karavano svetovnega pokala, poškodba je pozabljena. V Söldnu konec oktobra gotovo ne bo tekmovala, tako da bo sezono odprla na začetku decembra v Severni Ameriki s hitrimi disciplinami. Trenutno največ sodeluje s kondicijskim trenerjem Janijem Grilom in fizioterapevtom Davidom Kukovcem, ki bo med sezono, tudi kot nadzornik kondicijskega dela, potoval s smučarsko karavano. "Super sem, treniram normalno. Vesela sem, da treniram z novim pristopom. Še vedno se vse skupaj čuti kot igra, vsak dan najdem neki nov izziv oziroma mi ga najde Jani," je še dodala.



Poleti brez Južne Amerike

Po poletnih kondicijskih pripravah (tudi na morju) bo najboljša slovenska smučarka na sneg prvič prišla konec avgusta. Poti v Južno Ameriko ne načrtuje, saj je pričakovati, da bodo razmere na evropskih ledenikih boljše kot v prejšnjih letih. Pri delu ekipe bo še naprej delovala mama Darja Črnko kot trenerka in vodja. Servis smuči bo opravljal Aleš Sopotnik. Pri vrnitvi na pota stare slave pa ji bodo pomagali tudi zunanji sodelavci Sandi Šajn in Aljaž Vugrinec na področju akrobatike, psihologinja Tanja Kajtna in terapevt akupunkturne masaže Rado Ribič.