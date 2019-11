Jakov Fak bo tudi v novi sezoni najmočnejši slovenski adut. Foto: www.alesfevzer.com

Fak je na koncu z enim zgrešenim strelom zaostal minuto in tri sekunde. Zelo dobro v smučini in malenkost slabše strelsko je svoj današnji nastop opravil Klemen Bauer, ki je zgrešil tri strele - vse stoje -, tekmo pa zaključil na 35. mestu.

Miha Dovžan, Rok Tršan in mladi Alex Cisar so zgrešili po en strel na prvem strelskem postanku leže, razvrstili pa so se med 43. in 50. mestom.

Tekmovalce v nedeljo čaka še tekma s skupinskim startom.