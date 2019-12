Stefan Kraft se sijajno znajde na skakalnici Schattenberg v Oberstdofru, kjer je bil najboljši leta 2014 in 2016. Foto: EPA

V Engelbergu je s tretjim mestom zablestel Jan Hörl. V letošnji sezoni sta se izkazala tudi Philip Aschenwald in Daniel Huber. Preostala trojica so Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck in Clemens Leitner, ki si je mesto v ekipi priboril v celinskem pokalu. Avstrija s 1.865 točkami prepričljivo vodi v Pokalu narodov.

26-letni Kraft je zadnji avstrijski zmagovalec turneje štirih skakalnic, v zadnjih štirih letih pa niso navdušili občinstva. "Dobri izidi v letošnji sezoni niso nobena garancija za zmage na novoletni turneji. Padec v Engelbergu ni pustil večjih posledic pri Kraftu, bolj ga jezi, da ne bo začel turneje v rumeni majici," je pojasnil Felder.

Felder opozarja na Stocha

"Letos nihče ni preveč izstopal. Tande ima dve zmagi, a nato zaradi poškodbe gležnja v Engelbergu sploh ni bil v finalu. Poleg Kobajašija je zame favorit tudi Kamil Stoch. Mi in Nemci imamo na turneji poseben pritisk, drugi pa so precej bolj sproščeni. Upam, da so si moji varovanci med prazniki napolnili baterije, ker bo urnik zares natrpan. Mislim, da bomo v igri za skupno zmago, ne smemo pa si dati prevelikega pritiska," je še dodal Felder.

V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Rjoju Kobajaši s 440 točkami, Kraft jih je zbral 369. Peter Prevc na sedmem mestu ima 217 točk.

Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj bo celotno ekipo za novoletno turnejo razkril v četrtek. Peter Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Rok Justin bodo zagotovo odpotovali v Obertstdorf, dva potnika pa bosta še določena.

68. NOVOLETNA TURNEJA, spored:

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Nedelja ob 17.30:

Oberstdorf, prva tekma turneje

Torek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Sreda ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje

Petek, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sobota, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje

Nedelja, 5. januarja, ob 16.30:

Bischofshofen, kvalifikacije

Ponedeljek, 6. januarja, ob 17.15:

Bischofshofen, četrta tekma turneje