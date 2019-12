Franci Petek je poudaril, da bo za organizacijsko ekipo naslednji teden trening za svetovno prvenstvo 2023. Foto: www.alesfevzer.com

V soboto, 21. decembra so bodo ob 11. uri začele kvalifikacije, ob 13.30 pa je na programu finale. Dan pozneje bosta ekipni tekmi za tekačice in tekače, tekmovanje se bo začelo ob 9.00, ob 11.10 pa bo začetek finalnih bojev.

"V tej sezoni, v kateri ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, bo prvi cilj naše reprezentance gotovo uspešen nastop na domači tekmi v Planici," je poudaril direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek.

Petek: To bo pravi trening za svetovno prvenstvo

"Prve snežne padavine v dolini v tej zimi so prav danes pričarale pravo zimsko vzdušje. Vsi naši tekmovalci so v polnem pogonu pred tekmami za svetovni pokal v Davosu. Nastopili bodo na progah, na katerih bodo tekmovali na SP 2023. Tudi za organizacijsko ekipo bo ta tekma pripravljalna, pravi trening za to veliko tekmovanje," je dodal Petek.

"V Nordijskem centru Planica so pripravili proge, umetnega snega je dovolj, 1300 m tekmovalnih prog je narejenih ter nekaj sto metrov za ogrevanje in testiranje smuči. To bo za nas pomembno tekmovanje v pripravah za SP 2023, sodelujemo tudi s sosednjimi državami, največ s kolegi v Trbižu," je pojasnil generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Primož Finžgar.

Parkirišč je zagotovljenih dovolj v Planici, pripravili pa bodo tudi krožni promet iz Kranjske Gore, v njenem centru pa bo v soboto ob 18.00 koncert z Božičkom in zabavo za vse udeležence tekmovanja ter gledalce.