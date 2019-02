30-letna Johaugova je vodila od štarta do cilja, na koncu pa za skorajda minuto premagala rojakinjo Ingvild Flugstad Östberg. Tretja je bila Rusinja Natalija Neprjajeva.

Johaugova, ki se je v letošnji sezoni vrnila v tekaško karavano po dvoletni odsotnosti zaradi dopinga, se je veselila svoje osme zlate kolajen na svetovnih prvenstvih.

Nastopila je tudi ena Slovenka Alenka Čebašek, ki je osvojila 36. mesto.

Ob 12.25 se bo začela še moška preizkušnja v skiatlonu. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO SMUČARSKI TEKI, Seefeld Skiatlon (Ž), 15 km: 1. T. JOHAUG NOR 36:54,5 2. I.-F. ÖSTBERG NOR +57,6 3. N. NEPRJAJEVA RUS 58,7 4. A.-U. JACOBSEN NOR 1:02,0 5. F. KARLSSON ŠVE 1:07,4 6. C. KALLA ŠVE 1:13,3 7. H. WENG NOR 1:20,2 8. K. PARMAKOSKI FIN 1:33,7 9. A. SEDOVA RUS 1:50,4 10. R. BRENNAN ZDA 2:01,8 ... 36. A. ČEBAŠEK SLO 4:04,9