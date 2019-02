24-letna Maren Lundby je zaokrožila zbirko kolajn na največjih tekmovanjih. Čez mesec dni bo zelo verjetno osvojila že drugi zaporedni veliki kristalni globus. Foto: EPA

Naporen program, ki je obsegal obsegal kvalifikacije in posamično tekmo je najbolje prestala 24-letna Norvežanka, ki prepričljivo vodi tudi v svetovnem pokalu in je že zelo blizu drugega zaporednega kristalnega globusa.

Norvežanka je v prvi seriji skočila 106,5 metra, v drugi pa 104,5 metra, skupaj je zbrala 259,6 točke. 22-letna Althausova je v obeh serijah skočila dlje od Lundbyjeve, a je prejela precej slabše ocene. Na koncu ji je do zlata zmanjkalo le pol točke. Na tretje mesto je skočila domačinka Daniela Iraschko-Stolz. 35-letna svetovna prvakinja iz Osla leta 2011 je bila po prvi seriji šele na osmem mestu, v finalu pa je s 105,5 metra poskrbela za veliko navdušenje

Križnarjeva končno naredila dva vrhunska skoka

Križnarjeva je v prvi seriji pristala pri 101,5 metra, v drugi še meter dlje, 236,1 točke je bilo dovolj za sedmo mesto. Po prvi seriji je bila deveta. Križnarjeva je s sedmim mestom ponovila dosežek z olimpijskih iger v Pjongčangu, za šest mest pa je popravila rezultat s svojega prvega SP-ja v Lahtiju.

"Moram reči, da sem se končno našla, pravi čas, tukaj v Seefeldu. Morda bi bilo bolje, če bi se našla že včeraj, a naredila sem res dva vrhunska skoka in to me je popeljalo na lepo na sedmo mesto. Kaj je bilo drugače kot včeraj, niti ne vem. Bila sem pod adrenalinom, skušala sem se samo sprostiti. Včeraj sem slabe stvari dala ven in dobre v sebe ter zaživela," je povedala Križnarjeva.

Bogatajeva v finalu popustila

Med Slovenkami je pred finalno serijo najbolje kazalo Urši Bogataj, ki je za skok 102,0 metra dobila 119,7 točke, kar ja zadostovalo za peto mesto. V drugo je skočila tri metre manj in končala na osmem mestu.

"Sem vesela, ne glede na to, da v drugo ni šlo tako daleč. To je moj najboljši rezultat na veliki tekmi. Zelo sem vesela, da mi je prvi skok uspel, kot mi je. Pred finalom sem bila nervozna, morda mi tega ni povsem uspelo obrniti v 'pozitivo'. Ne glede na to, sem vesela."

Jerneja Brecl je s skokoma 94 in 98,5 metra zbrala 209,9 točke osvojila 18. mesto. "Finalni skok je bilo zelo dober, malo je škoda le doskoka," je bila zadovoljna 17-letna debitantka na SP-ju.

Špela Rogelj je skočila 95 in 93,5 metra, zbrala 206 točk in bila 22. "Drugi skok sem tvegala, bil je malo preveč na silo, zato se mi je pripetila napaka v zraku, ampak nisem imela česa izgubiti."

Križnarjeva in Bogatajeva tudi na sobotni mešani tekmi

Skakalke v Seefeldu čaka še ena preizkušnja. V soboto bodo skupaj s skakalci nastopile na mešani tekmi. Slovenijo bosta zastopali Križnarjeva in Bogatajeva, dva skakalca pa bo selektor Gorazd Bertoncelj še določil.

