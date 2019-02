Peter Prevc nastopa na svojem petem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Zasedbo je po četrtkovem treningu določil selektor Gorazd Bertoncelj. Kvalifikacije na veliki skakalnici v Innsbrucku bodo na slovitem Bergislu na sporedu ob 14.30.

Glavni slovenski trener, kot je napovedal po uvodnem treningu, Zajcu namenil počitek, preostalih pet skakalcev pa se je borilo za preostala tri mesta v petkovih kvalifikacijah. Zajc kot najboljši Slovenec to zimo je imel edini mesto na prvi tekmi že zagotovljeno.

V prvi seriji je bil najboljši Lanišek, ki je imel sedmo oceno. Jelar je imel 17. oceno, Jernej Damjan 19., Prevc 29., Anže Semenič pa 32. V drugi seriji uradnega treninga je imel Lanišek deseti dosežek, Prevc 15., Damjan 18., Semenič 20., Jelar pa 30. Treninga sta dobila Nemec Markus Eisenbichler in Japonec Rjoju Kobajaši.

Lanišek dvakrat dobro opravil svojo nalogo

"Trening je bil takšen, da je le Lanišek dvakrat zelo dobro opravil svojo nalogo, ostali so še tipali in testirali svojo opremo, tako da smo videli mešane skoke," je dejal Bertoncelj. "Današnji trening je bil boljši kot uvodni, precej bolje sem čutil počep in odskok, tako da lahko mirno gradim na teh skokih," je povedal tokrat najboljši v slovenski vrsti, Lanišek.



Zelo zadovoljen je bil tudi Jelar, ki si je šele pred tedni zagotovil mesto v reprezentanci v svetovnem pokalu: "Z drugim treningom sem zadovoljen. 'Potestiral' sem še zadnje drese in dokončna odločitev je padla, tako da gremo z nasmehom v boj." V ekipo za prvo tekmo SP se je uvrstil tudi Prevc, ki se trudi, kot pravi, da je iz dneva v dan boljši: "Danes sem opravil en dober skok in en malce slabši skok. Nič presenetljivega. Trudim se, da sem vsak dan boljši."