Od tega je pet športnikov iz Avstrije, Kazahstana in Estonije. Več bo znano po novinarski konferenci zveznega urada kriminalistične policije ob 15. uri, poroča avstrijska agencija Apa.

Ob športnikih, med njimi sta dva avstrijska smučarska tekača, je aretiran tudi zdravnik nemške reprezentance in njegov sodelavec, je še sporočila Apa in dodala, da je policija izvedla številne akcije z aretacijami in hišnimi preiskavami.

Tiskovni predstavnik slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Seefeldu Tomi Trbovc je za STA potrdil, da slovenski tabor ni bil del policijske akcije.