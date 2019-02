Timi Zajc je bil na treningih 34. in 32. Foto: EPA

Tam jih na srednji napravi v petek čaka posamična tekma, v soboto pa skupaj z dekleti še tekma mešanih ekip.

Skakalci so že v torek po dnevu premora prvič lahko preizkusili manjšo napravo, ki za zdaj slovenskemu taboru še ni prinesla želenih skokov, saj se prvi dan z izjemo Petra Prevca in Jerneja Damjana na njej niso dobro znašli.

Od Slovencev sta bila na uvodnem treningu s po enim skokom zadovoljna le Prevc in Damjan. Prevc je imel 52. in 13. oceno serije, Damjan pa deveto in 30. oceno serije.

Jernej je v prvi seriji opravil zelo dober skok, v drugi je v Peter zelo solidno opravil svojo nalogo, preostali fantje pa se še lovijo. Ta čas imajo težave v počepu na zaletišču in s točnostjo odskoka. To bo treba izboljšati. Kdo bo skakal drugi dan treningov, se bomo odločili šele po videoanalizi. Gorazd Bertoncelj

Damjan: Skoka sta bila dobra

"Zelo sem vesel, da sem se vrnil sem, ker mi zelo prija skakati. Tudi oba današnja skoka sta bila dobra, sploh prvi, s katerim sem bil povsem blizu najboljšim. V drugem pa sem želel še nekaj dodati, razumljivo, pa sem naredil napako, ker sem bil prezgoden in posledica tega je bilo nekaj metrov premalo," je po prvem preizkusu naprave dejal izkušeni Damjan, ki se ni uvrstil v ekipo za tekmi na veliki skakalnici.

P. Prevc: Prvi skok je bil kar zelo slab

"Če smo iskreni, je bil prvi skok kar zelo slab. Imel sem težave s skakalnico, prvič sem skočil tukaj. Drugi je bil pa že boljši, in če bom takšne skoke nadaljeval, bomo vsi zadovoljni," pa je svoj trening ocenil Prevc.

Bertoncelj o težavah v počepu

Timi Zajc je bil na treningih 34. in 32., Anže Lanišek na obeh treningih 39., Žiga Jelar pa je imel 35. in 38. dosežek treninga. "Jernej je v prvi seriji opravil zelo dober skok, v drugi je v Peter zelo solidno opravil svojo nalogo, preostali fantje pa se še lovijo. Ta čas imajo težave v počepu na zaletišču in s točnostjo odskoka. To bo treba izboljšati. Kdo bo skakal drugi dan treningov, se bomo odločili šele po videoanalizi," je po uvodnem dnevu na srednji skakalnici dejal selektor slovenske vrste, Gorazd Bertoncelj.

V ospredju so bili na obeh treningih večinoma tisti skakalci, ki so bili uspešni že na veliki napravi. Prvi trening je dobil domačin Philipp Aschenwald, drugega pa dvakratni svetovni prvak iz Innsbrucka, Markus Eisenbichler.

SP v nordijskem smučanju, smučarski skoki (M), Seefeld

Četrtek ob 16.30:

KVALIFIKACIJE, srednja skakalnica

Petek ob 16.00:

TEKMA, srednja skakalnica