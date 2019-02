Timi Zajc bo po odločitvi trenerja izpustil drugi trening. Foto: EPA

Slovenci niso bili v ospredju, selektor Gorazd Bertoncelj je trening ocenil za delno uspešnega, eden od dolžnikov je tudi Timi Zajc, ki je imel 13. in 20. dosežek. "S svojimi skoki nisem najbolj zadovoljen, imam še kar nekaj rezerv. A tudi še dva dni časa, da to izboljšam," je po uvodnem dnevu treningov razmišljal 18-letni Zajc, ki mu je pripadla čast, da je na slavnostnem odprtju prvenstva v Seefeldu nosil slovensko zastavo.

Najbolj razpoložen med slovenskimi skakalci je bil Žiga Jelar, ki je imel 19. in peti dosežek treningov. "Z današnjim treningom sem zadovoljen, še posebej z drugim skokom. Vem, da imam še nekaj manjših rezerv, in se veselim jutrišnjega dne," je razmišljal Besničan.

Peter Prevc je imel 18. in 13. oceno treninga. "Trening se je začel zelo obetavno, danes sem zadovoljen. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Malo rezerve je še, ampak treba je iti postopoma," je dejal Prevc. Anže Lanišek je dosegel 15. in 27. oceno treninga, Jernej Damjan 12. in 28. oceno, Anže Semenič pa 23. in 41. oceno treninga.

"Uvodni dan treningov je bil delno uspešen, fantje so skakali precej mešano. Nekateri tekmovalci so bili zelo uspešni, med njimi Žiga Jelar, ki je bil v drugem skoku odličen, Peter je pokazal precej boljšo izvedbo, v prvi seriji treninga je tudi Jernej Damjan pokazal zelo dober skok," je trojico pohvalil Bertoncelj in nadaljeval: "Timi Zajc je obakrat skočil zelo zadržano, z velikimi rezervami, tako da nismo zadovoljni in odločili smo se, da bo v četrtek izpustil drugi trening. Anže Semenič in Anže Lanišek imata pa oba še precej rezerve v skokih."