Norvežan Martin Johnsrud Sundby je z izjemnim tekom v zaključku tekme osvojil naslov svetovnega prvaka. Foto: EPA

Norveški tekač je pravzaprav vso tekmo zaostajal za ruskim izzivalcem Aleksandrom Besmertnikom, v zadnjem delu pa je 'stopil na plin' in z izjemnim ciljnim šprintom osvojil prvi posamični naslov svetovnega prvaka. Ciljno črto je prečkal s prednostjo dveh sekund in devetih desetink. Tretji je bil Finec Ilvo Niskanen (+20,4).

34-letnik je sicer že v Oslu in Lahtiju osvojil naslov svetovnega prvaka, a v štafetnih preizkušnjah. Svetovni podprvak je bil že leta 2013 v Val di Fiemmeju in pred dvema letoma v Lahtiju, ko je na drugem mestu končal preizkušnji na 15 kilometrov v klasični tehniki in v skiatlonu.

Na tekmi je nastopil zgolj en slovenski tekač, in sicer Benjamin Črv, ki je zasedel 58. mesto. Za zmagovalcem je zaostal za štiri minute, 34 sekund in 6 desetink.

SP v nordijskem smučanju, Seefeld