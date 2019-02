Miha Šimenc v Planici med pripravami na prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

V slovenskem taboru največ pričakujejo prav od te discipline. Nastopili bodo Anamarija Lampič, Alenka Čebašek, Katja Višnar in Eva Urevc ter Miha Šimenc in Janez Lampič.

Glavni trener slovenske vrste Nejc Brodar je že pred odhodom na SP napovedal, da je za dekleta na prvenstvu cilj finalni nastop v šprintu, za fanta pa polfinale. Prepričan je, da zdravstvene težave, s katerimi se je v zadnjem času srečevala Lampičeva, niso pustile večjih posledic.

Anamarija Lampič je imela v zadnjem času nekaj težav z boleznijo. Foto: EPA

Upa, da ji bolezen ni vzela preveč energije

Tudi sama meni, da cilji ostajajo visoki, četudi je v sredo še malo kašljala in smrkala, vendar je trening opravila normalno. Na prejšnji tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Cogneju v Italiji ni nastopila. "Malo sem se ustrašila, ni dobro kazalo in sem šla na pregled v Slovenijo, kjer so zdravniki dejali, da ni nič hudega in sem bila le nekaj dni na antibiotikih. Upam, da mi to ni pobralo veliko energije," je povedala Lampičeva.

Brodar: SP priložnost, da se vse sestavi

"Vso sezono smo delali na tem, da bi bili dobro pripravljeni na SP-ju. Verjamem v dekleta in fanta ter ekipo, ki stoji za njimi. Verjamem, da bo vsak od nas na tako pomembni tekmi dal svoj maksimum. Če se bodo vse kocke dobro sestavile, mora biti cilj uvrstitev v finale. To smo v tej sezoni že dosegli. Če pa se bo izkazala najmanjša možnost za višjo uvrstitev, za medaljo, bomo to gotovo skušali izkoristiti in zgrabiti. Stopničke se nam v sezoni zaradi takih ali drugačnih okoliščin izmikajo in SP je priložnost, da se nam vse skupaj sestavi v en kos tako, kot si vsi želimo," je napovedal Brodar.

SP v nordijskem smučanju, Seefeld

Četrtek, 21. februarja, ob 12.00:

Smučarski teki, šprint prosto (M/Ž), kvalifikacije

Ob 14.30:

Smučarski teki, šprint prosto (M/Ž), finalni del

(prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju)