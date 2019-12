32-letni Feuz je na skrajšani progi Ptic roparic slavil z 41 stotinkami naskoka pred Francozom Johanom Clareyjem in Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem, ki sta si delila drugo mesto. Četrti je bil Avstrijec Hannes Reichelt.

Najboljši trije v Beaver Creeku (od leve proti desni): Vincent Kriechmayr, Beat Feuz in Johan Clarey. Feuz, ki je osvojil zadnja dva smukaška globusa (2018, 2019), je bil na zmagovalnem odru na kar dvanajstih od zadnjih 14 smukov v časovnem obdobju od lanskega januarja. Foto: Reuters

Feuz je s štartno številko devet prismučal do 12. zmage v karieri, devete v smuku in druge – po 30. novembru lani – v Beaver Creeku.

Feuz je po prihodu v cilj vedel, da je dobro opravil svoje delo. Švicar je po Akslu Lundu Svindalu (2015-2017) in Hermannu Maierju (1999-2000) tretji smučar, ki je v Beaver Creeku ubranil smukaško zmago. Foto: Reuters

Že 30 stopničk za Feuza

Švicarski as je skupno na smukih zbral že 30 uvrstitev na oder za zmagovalce. S tem dosežkom je osmi najboljši smukač na večni lestvici svetovnega pokala alpskih smučarjev. Na vrhu sta sloviti Avstrijec Franz Klammer in Švicar Peter Müller z 41 smukaškimi uvrstitvami na zmagovalni oder.

Ničla Slovencev

Na štartu so bili tudi štirje Slovenci, a ostali brez točk. Klemen Kosi je bil 35., Martin Čater 43., Miha Hrobat 44. in Boštjan Kline 52.

Pen: Izgubljena priložnost

"Ne morem biti zadovoljen. Izgubljena priložnost, nismo se prilagodili razmeram. Tekma je bila zaradi nekaj vetra in difuzne svetlobe zelo zahtevna. Fantje so skozi celotno kanadsko-ameriško turnejo sicer dobro trenirali in predvsem na treningih kazali, da so v stiku s širšim vrhom. Žal tega niso prikazali na tekmah," je povedal trener slovenskih smučev Peter Pen.

Nastopa Beata Feuza in Klemna Kosija v Beaver Creeku

V nedeljo veleslalom s Kranjcem in Hadalinom

V nedeljo bo v Beaver Creeku še veleslalom. Na štartu bosta tudi Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Prenos ob 18.00 in 21.00 na TV Slovenija 2/MMC-ju.

ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (M) BEAVER CREEK, smuk Končni vrstni red: 1. B. FEUZ ŠVI 1:12,98 2. J. CLAREY FRA +0,41 . V. KRIECHMAYR AVT 0,41 4. H. REICHELT AVT 0,43 5. A. S. SEJERSTED NOR 0,44 6. R. COCHRAN-SIEGLE ZDA 0,49 7. D. SCHWAIGER NEM 0,64 . A. A. KILDE NOR 0,64 9. K. JANSRUD NOR 0,87 . A. THEAUX FRA 0,87 11. M. BAILET FRA 0,88 . D. PARIS ITA 0,88 35. K. KOSI SLO 1,60 43. M. ČATER SLO 1,87 44. M. HROBAT SLO 1,90 52. B. KLINE SLO 2,34

Smuk (2/10): 1. B. FEUZ ŠVI 160 2. V. KRIECHMAYR AVT 116 3. T. DRESSEN NEM 112 4. D. PARIS ITA 104 5. J. CLAREY FRA 100 6. C. JANKA ŠVI 74 7. K. JANSRUD AVT 61 8. A. THEAUX FRA 58 . A. A. KILDE NOR 58 . M. CAVIEZEL ŠVI 58 11. H. REICHELT AVT 52 ... 30. K. KOSI SLO 11 37. M. ČATER SLO 5