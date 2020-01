Martin Fourcade je po slabši lanski sezoni znova ujel pravo formo. Foto: EPA

31-letni Fourcade, eden najboljših biatloncev vseh časov, je v močnem dežju brezhibno streljal in na koncu za 25 sekund premagal rojaka Emiliena Jacquelina. Tretji je bil Nemec Johannes Kühn. Fourcade se veseli 78. zmage v svetovnem pokalu, druge v letošnji sezoni.

Fak je pustil nepokrito eno tarčo, tako da je moral enkrat v kazenski krog. Precej slabši so bili drugi Slovenci. Miha Dovžan je bil 78., Klemen Bauer 91. in Rok Tršan 99.

Velepec zadovoljen z nastopom Faka

"Prav vsi so pred tednom dni še prebolevali virozo in že pred odhodom v Nemčijo smo vedeli, da je tekaška forma uganka. Jakov Fak je sicer dal vse od sebe, a je čez praznike izgubil 11, 12 dni treninga, nikakor pa nismo želeli ponoviti napake in ga prekmalu poslati nazaj na sneg. Njegov nastop je zato zelo dober, posebej, ker je bil danes sneg zelo počasen in je nastop zato še toliko težji," je povedal glavni trener Uroš Velepec.

Za Bauerja je ocenil, da je danes morda tudi malce prehitro začel. "Na koncu je nato popustil tudi zato, ker nas jutri čaka pomemben nastop v štafeti. Tekma se ni izšla Roku, Miha pa jo je vzel bolj za trening, saj je še pred dvema dnevoma kašljal in zato ni šel popolnoma na polno. Pomembno je, da formo dvignemo za Pokljuko in nato za svetovno prvenstvo v Anterselvi."

V svetovnem pokalu še vedno vodi Norvežan Johannes Thingnes Boe (374 točk), ki ga zaradi rojstva otroka ni v Nemčiji. Za njim sta starejši brat Tarjei (330) in današnji zmagovalec Fourcade (327). Fak je 18. (142).

Visoke temperature velika težava za organizatorje

Prireditelji v Oberhofu imajo velike težave s snegom, saj ga zaradi visokih temperatur ne morejo izdelati s sicer pripravljenimi 37 topovi. Za potrebo tekme so pripeljali tudi 30 tovornjakov snega iz 400 km oddaljenega Gelsenkirchna, kjer je tik pred novim letom potekala ekshibicijska tekma v Veltins Areni.

V soboto sta na sporedu obe štafetni tekmi.

Šprint (M), 10 km: * 1. M. FOURCADE FRA 25:27,2 (0) 2. E. JACQUELIN FRA +25,5 (1) 3. J. KUEHN NEM 33,0 (1) 4. M. ELISEJEV RUS 41,1 (0) 5. A. LOGINOV RUS 47,8 (1) 6. S. DESTHIEUX FRA 49,8 (1) 7. A. PEIFFER NEM 1:00,1 (1) 8. E. BJOENTEGAARD NOR 1:06,5 (2) 9. J. DALE NOR 1:18,2 (2) 10. V. CHRISTIANSEN NOR 1:24,8 (3) ... 16. J. FAK SLO 1:43,9 (1) 78. M. DOVŽAN SLO 3:32,8 (1) 91. K. BAUER SLO 4:11,2 (3) 99. R. TRŠAN SLO 4:33,6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi