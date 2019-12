Anže Lanišek v skupnem seštevku zaostaja le za Danielom Andrejem Tandejem, ki je dobil obe tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

Glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je pred začetkom sezone dejal, da so letos bistveno močnejši kot ekipa, kar so njegovi varovanci potrdili na prvih dveh postajah zime. Tedaj je tudi kot dva, ki sta v ospredju, izpostavil Timija Zajca in Laniška, kar se je potem v Wisli in Kusamo tudi zgodilo, toda, da je slednji prvi mož reprezentance, je vendarle manjše presenečenje. "Začetek sezone je bil res zelo uspešen. Celo nad pričakovanji in zato se že zelo veselim naslednjih tekem," so bile prve besede 23-letnega Domžalčana po vrnitvi s Finske.

Tekmo v Ruki so zaznamovale diskvalifikacije zaradi neustrezne prepustnosti dresa. Potem ko sta na kontroli "padla" drugi Marius Lindvik in tretji Peter Prevc, je reprezentančnega kolega na stopničkah zamenjal Žaba: "Želel sem si rezultata med deseterico. Kot sem že rekel, bi bil s tem zadovoljen, ampak se je potem tako odvilo in sem dvakrat skočil na stopničke. Res sem zelo zadovoljen. Sem bil pa nad temi diskvalifikacijami kar šokiran. Kar nekaj časa smo čakali zunaj pred kabino. Malce nas je že zeblo, potem pa so prišli ven in rekli, da sem tretji. Odgovoril sem ne, ne, jaz sem peti, pa so dejali, ne tretji si in povedali, da sta bila Prevc in Lindvik diskvalificirana."

Anže Lanišek odlično začel novo sezono

Ko je bil mlajši, je kazal velik potencial, a do zdaj mu še ni uspelo sestaviti konstantno dobre sezone. Vmes so bili prebliski, toda hitro je sledil padec forme. Za zdaj je bila najuspešnejša sezona 2015/16, ki jo je končal na 25. mestu v skupnem seštevku. V tisti zimi je tudi postavil svoj najboljši izid do letošnje sezone, ko je v Nižnem Tagilu pristal tik pod odrom za zmagovalce. Četrti je bil tudi leta 2017 v Pjongčangu na olimpijski generalki, a leto kasneje potem nekdanji zmagovalec olimpijskih iger mladih v Južni Koreji ni nastopil na največjem športnem dogodku. Dvig ravni skokov je pokazal že poleti, ko je med drugim zmagal na zadnji tekmi velike nagrade v Klingenthalu – svetovni pokal bo tam naslednji konec tedna po Nižnem Tagilu –, v zimo pa je glede na prejšnje sezone vstopil kot prerojen: "Kot sem povedal pred sezono, največji napredek vidim v glavi. Določene stvari sem sam s sabo razčistil. Samo na tak način je možen napredek."

Peter Prevc in Semenič diskvalificirana, Lanišek tretji

Že na prvi tekmi v Wisli je zablestel in zaostal le za Danielom Andrejem Tandejem, uspeh pa nadgradil še s tretjim mestom v Ruki. Kljub dvema izvrstnima rezultatoma, ostaja miren: "Nismo evforični. Treba je ostati miren. Leta 2015, ko sem v Nižnem Tagilu osvojil četrto mesto, sem čutil veliko evforije. Imel sem velika pričakovanja, kako zdaj naprej. Gledal sem samo, kako bom prišel čim višje. Nisem pa bil zbran na osnove. In te osnove so tiste, ki ti prinašajo rezultat. Potem so le še tiste malenkosti, ki manjkajo in, ko se poklopijo, je izid vrhunski."

"Ne čutim, da bi moral zdaj skakati od veselja. Zavedam se, da je sezona še zelo dolga in bo treba takšen fokus držati do konca, torej do marca. To je dolga doba in pred nami je še res veliko število tekem," je dodal Lanišek, ki bo ta konec tedna torej skakal na napravi, kjer je imel najboljši izid pred letošnjo sezono, toda tudi po zares odličnem začetku zime trenutno drugi skakalec skupne razvrstitve svojih ambicij in apetitov ni dvignil: "Še vedno to ostaja deseterica ali pa tudi petnajsterica, saj so konec koncev razlike res zelo majhne. Z enim slabšim ali pa z enim res dobrim skokom si lahko precej pokvariš uvrstitev oziroma si res zelo visoko. To je šele začetek sezone. Vsi s pripravljenostjo še niso tam, kjer bi želeli. Med sezono se bo pokazalo dejansko razmerje moči. Že nekje na novoletni turneji bo prvi kazalnik."

Lanišek verjame, da, ko se bo zares vse 'poklopilo', kot pravi, bo prišla tudi prva zmaga. Foto: EPA

Ne le skakalec mengeškega kluba, ampak kar praktično vsa slovenska reprezentanca je lahko zadovoljna z uvodom sezone. Če ne rezultatsko, pa z ravnjo skokov. Zajc in starejši izmed bratov Prevc sta dokazala, da sta sposobna skočiti na oder za zmagovalce, Domen Prevc in Anže Semenič, da sta lahko v deseterici, tudi Tilen Bartol in Rok Justin pa sta že osvojila točke: "Glede na naše skoke je potem razpoloženje v ekipi razumljivo boljše. Lani recimo, ko nam nekaj ni šlo, je bilo čutiti neko napetost, ko smo nekako iskali rezultate. Zdaj smo se malce razbremenili. Cela ekipa je pokazala, da smo res močni."

Na tekmah je Lanišek cimer z Zajcem, ki je tudi obe tekmi končal v deseterici, čeprav je bil v soboto malce razočaran, potem ko je zapravil vodstvo po prvi seriji. Središče dogajanja v ekipi je v njuni sobi oziroma apartmaju, kjer potem skupaj na videoigrah odigrajo kakšno tekmo NBA-ja. Anže je sicer velik športni navdušenec – po njegovih besedah je nad Ligo NBA še bolj navdušen pomočnik Bertonclja Robert Hrgota – in je bil na primer zelo vesel, da je v nedeljo na Finskem, ko je bila ura bolj "prijazna" za evropske ljubitelje košarke, lahko spremlja dvoboj Lakersov in Dallasa. "Seveda navijam za Luko Dončića in Gorana Dragića. No, zdaj je še Vlatko Čančar v NBA-ju. Ko smo odraščali pred blokom, smo se ukvarjali z vsemi mogočimi športi od košarke, nogometa, hokeja … Podrobno spremljam Primoža Rogliča in kolesarstvo, seveda tudi nogomet in košarko. Ligo NBA kolikor se da, pa tudi Ligo ABA in Eurocup," je zaključil Žaba.