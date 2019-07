Po prvi seriji je vodil Japonec Keiči Sato (108 m/146,8 točke), Klimov je bil drugi (105/146,3), Zajc pa sedmi (103/141,8).

Timi Zajc je dobro začel novo sezono. Foto: BoBo

V drugi seriji je Zajc nekaj dodal svojemu skoku iz prve serije, doskočil pri 107 m in potem v cilju čakal, kaj bodo naredili preostali skakalci na vrhu. Klimov je v drugi seriji tako kot v prvi pristal pri 105 metrih in na koncu zbral enako točk kot Zajc – 294,4. Japoncu se drugi skok ni posrečil in je na koncu zasedel sedmo mesto. Tretji je bil na koncu Nemec Pius Paschke.

Skakal sem vrhunsko, a do novembra oziroma marca je še dolga



"To je skoraj predober začetek sezone. Vedel sem, da sem v dobri formi. Glede na zadnje treninge sem res vrhunsko skakal, a moramo se zavedati, da je prva tekma šele konec novembra, svetovno prvenstvo pa konec marca in do takrat je še dolga," je bil prvi komentar Zajca. To ni bila prva slovenska zmaga v Kranju, Zajc se je tako pridružil Petru Prevcu, ki je na Gorenjskem slavil petkrat, trikrat je zmagal Robert Kranjec, dvakrat Primož Pikl, enkrat Dežman, Jure Šinkovec in Dejan Judež.

Peter Prevc peti, Jelar osmi, Justin deveti, Bartol deseti

Na prvi tekmi letošnjega celinskega pokala je poleg Zajca skakalo še 11 slovenskih orlov. V finalu so skakali vsi, razen Ernest Prišlič, ki je bil v prvi seriji zaradi dresa diskvalificiran. Peter Prevc je bil peti, med osmim in dvanajstim mestom so se razvrstili Žiga Jelar, Rok Justin, Tilen Bartol, Cene Prevc in Jernej Presečnik. Anže Lanišek je bil 17., Domen Prevc 24., Anže Semenič 25. in Tjaš Grilc 29.

Nejc Dežman skakalne smuči postavil v kot

Domači skakalec Nejc Dežman je na skakalnici Bauhenk opravil še zadnji skok in sklenil kariero. Šestindvajsetletnik je bil prvi Slovenec, ki se je lahko pohvalil z nazivom mladinskega svetovnega prvaka. To je postal leta 2012 na svetovnem prvenstvu v Erzerumu v Turčiji v posamični konkurenci. "Bil sem bolj nervozen kot za katero koli tekmo pred tem, ki sem jo skakal. Odločitve nisem sprejel na hitro, a mislim, da sem se prav odločil. Najtežje je bilo tisti večer, ko sem se odločil," je povedal novi skakalni upokojenec Dežman.

Sobotna tekma se bo začela ob 9.30

V soboto bo v Kranju še ena tekma, tudi na njej bo skakalo 12 slovenskih skakalcev. Tekma pod Šmarjetno goro se bo začela ob 9.30.