Timi Zajc je poletno sezono začel s prvim in drugim mestom. Foto: BoBo

Razlika med prvima dvema je bila na koncu le štiri desetinke, slovenski skakalec, ki je vodil po prvi seriji, pa je bil po tekmi razočaran zaradi neenakovrednih razmer, ki sta jih imela najboljša v finalu: "O skokih ne bi govoril veliko, sem v zelo dobri formi. Danes je bila zmaga ukradena, Klimov je enostavno imel toliko boljše razmere, da je moral zmagati. Danes so mi razmere ukradle zmago, s tem pa se je treba sprijazniti. Vem, da sem v dobri formi in da bi danes lahko zmagal za več kot deset točk, a je šele julij, do marca pa je še dolga. Včerajšnjo tekmo bi ocenil z oceno devet, danes pa bi dal po drugi seriji in slabših razmerah oceno štiri."

Peter Prevc je bil v petek peti, v soboto pa sedmi. Foto: BoBo

Zajc je po prvi seriji vodil s 112,5 m, v finalu pa je skočil 105,5 m. Klimov, ki je lani dobil poletno veliko nagrado, je bil po prvi seriji drugi s 112,0 m, v finalu pa je bil najdaljši s kar 116,0 m. Tretje mesto je sprva zasedel Tilen Bartol, ki pa je bil po tekmi zaradi neustrezne opreme diskvalificiran. Tako je bil na stopničkah znova Nemec Pius Paschke. Drugi najboljši Slovenec je bil znova Peter Prevc, ki je v finalu napadel s 13. mesta, z izvrstnimi 115,0 m pa se je zavihtel na končno sedmo mesto. Anže Lanišek je bil deseti, Žiga Jelar 12., Cene Prevc 16., Anže Semenič 17., Jernej Presečnik 18., Rok Justin 21., Jaka Hvala, Domen Prevc in Lovro Kos pa so ostali brez finala.

"Timi je oba skoka naredil zelo solidno. V finalu je imel malce smole z vetrom. Vetrna izravnava je morda pokazala malce premalo razlike med njim in Klimovom. A pomembno je, da smo zadovoljni z ravnjo skakanja in s pripravljenostjo. V naslednjem tednu bomo opravili priprave na veliki skakalnici v Planici. Malce več časa bomo posvetili fazi leta, nato pa nas kmalu že čaka poletna velika nagrada v Wisli," je povedal slovenski trener Gorazd Bertoncelj. Celinski pokal se bo naslednji teden nadaljeval v Šučinsku v Kazahstanu, poletna velika nagrada pa se čez dva tedna začenja v Wisli na Poljskem.