Bruselj: Novi ukrepi za vračanje nezakonitih prebežnikov

EU poziva članice poziva k medsebojni solidarnosti, saj izvedejo premalo premestitev

2. marec 2017 ob 13:07

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je predstavila nove ukrepe in priporočila za učinkovito vračanje nezakonitih prebežnikov, znotraj katerih države EU-ja poziva k sodelovanju pri premeščanju zakonitih prebežnikov med članicami.

Ukrepi vključujejo praktične korake s takojšnjim učinkom, ki naj bi zagotovili hitrejše postopke, odločnejše ukrepe ob morebitnem pobegu in boljše sodelovanje med članicami.

Komisija v tem letu za prizadevanja članic in za skupne evropske dejavnosti na področju vračanja ter izboljšanje izmenjave informacij in najboljših praks predlaga tudi povečanje finančne podpore članicam za 200 milijonov evrov.

Načrt ukrepanja vključuje poziv agenciji evropske mejne in obalne straže h krepitvi enote za vračanje in vzpostavitvi mehanizma komercialnih letov do junija in krepitev usposabljanja oblasti v državah, kamor bi prebežnike vračali, do oktobra.

Za zmanjšavanje težav pri ponovnem sprejemu vrnjenih prebežnikov komisija predlaga hitro sklenitev pogajanj o sporazumih z Nigerijo, Tunizijo, Jordanijo ter prizadevanja za sodelovanje z Marokom in Alžirijo.

Posebna priporočila

Komisija članicam podaja tudi niz priporočil. Za preprečitev pobegov priporoča pridržanje oseb, ki so prejele sklep o vrnitvi in kažejo znamenja, da te odločitve ne bodo spoštovale, na primer zavračajo sodelovanje v procesu ali nasprotujejo vrnitvi z nasiljem ali goljufijo.

Priporočajo tudi skrajšanje rokov za pritožbe in sistematično izdajo odločitev o vračanju brez datuma poteka. Za soočenje z zlorabami sistema predlagajo možnost pospešene obravnave prošenj za azil ali obravnavo prošnje že na meji, če obstaja sum zlorabe.

"Zagotoviti moramo zaščito tistim, ki jo potrebujejo, a tudi vrniti tiste, ki nimajo pravice ostati v EU-ju," je poudaril evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos.

EU zagotavlja, da bo nezakonite prebežnike vračal ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in načela, da ne sme biti splošnega vračanja.

Premeščanje prebežnikov med članicami

Evropska komisije je države članice pozvala k napredku pri izvajanju načrtov za premeščanje prebežnikov iz Grčije in Italije v druge članice Unije. Kot zgled je izpostavila Malto in Finsko, kot najmanj solidarne pa Madžarsko, Avstrijo in Poljsko, ki sodelovanje zavračajo.

Februarja so članice sicer z 1.940 premestitvami znova dosegle mesečni rekord, kar je pa še vedno pod ciljem najmanj 3.000 premestitev iz Grčije in najmanj 1.500 iz Italije, opozarjajo v Bruslju. Doslej so članice izvedle okoli 13.500 premestitev, kar je še daleč od zastavljenega cilja premestitve skupno 160.000 prebežnikov.

Če članice ne bodo kmalu izboljšale rezultatov, komisija opozarja, da ne bo oklevala z ukrepanjem.

J. R.