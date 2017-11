Prvo skupino beguncev iz Libije evakuirali v Niger

V Afriki skupno potrebnih 277.000 nastanitev

12. november 2017 ob 16:25

Tripoli - MMC RTV SLO, STA

Združeni narodi so v soboto iz Libije evakuirali prvo skupino najbolj ranljivih beguncev, večinoma žensk in otrok z etiopskim, eritrejskim in sudanskim državljanstvom, ki so jih prepeljali v sosednji Niger.

Med skupno 25 begunci je bilo 15 žensk, šest moških in štirje otroci, so sporočili iz Visokega komisariata ZN-ja za begunce (UNHCR). Kot je pojasnil regionalni odposlanec UNHCR-ja Vincent Cochetel, bodo premeščeni begunci bivali v varni hiši v prestolnici Nigra Niamey. Cochetel je tudi druge države pozval k vzpostavitvi varnih hiš.

"Te evakuacije so lahko zgolj del širših prizadevanj za urejanje kompleksnega gibanja migrantov in beguncev, ki se odpravijo na nevarno pot prek Sahare in Sredozemskega morja," je v izjavi na spletni strani UNHCR-ja zapisal Cochetel.

To je prva tovrstna premestitev iz kaotične Libije, ki je postala glavna izhodiščna točka za afriške prebežnike za pot proti Evropi. Humanitarne skupine predvidevajo, da je v Alžiriji, Burkina Fasu, Kamerunu, Čadu, Džibutiju, Egiptu, Etiopiji, Keniji, Libiji, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Sudanu in Tuniziji skupno potrebnih 277.000 nastanitev za prebežnike, poroča južnoafriški News24.

UNHCR je septembra pozval k nujni vzpostavitvi 40.000 mest za prebežnike v naštetih državah. Letos jim je uspelo zagotoviti še 6.700 mest. Francija se je oktobra zavezala, da bo v Čadu in Nigru odprla nastanitvene centre, v katerih bodo izvajali identifikacije ljudi, ki bi jim lahko dodelili azil v Franciji.

