Italija podpira Libijo pri onemogočanju tujih ladij pri reševanju prebežnikov

Humanitarne organizacije se pritožujejo

14. avgust 2017 ob 10:34

Rim,Tripolis - MMC RTV SLO, STA

Italijanska vlada je pozdravila odločitev Libije, da tujim ladjam prepove gibanje v priobalnem območju in onemogoči iskanje in reševanja prebežnikov.

Italijanski zunanji minister Angelino Alfano je odločitev Libije komentiral ravno, ko sta nevladni organizaciji Save the Children in Sea Eye sporočili, da sta začasno prenehali vse akcije na območju. Pred tem so to storili že Zdravniki brez meja.

Libija namerava z ukrepom poostriti nadzor nad ladjami nevladnih organizacij, ki so po mnenju s strani ZN-a priznane libijske vlade v Tripolisu omogočale nezakonite migracije. Po novem nobena tuja ladja ne bo imela pravice vpluti na to območje brez dovoljenja libijskih oblasti.

Alfano je za časnik La Stampa pohvalil libijsko vlado, ker je pripravljena vzpostaviti območje iskanja in reševanja migrantov, sodeluje z Evropo in vlaga v svojo obalno stražo. "To pošilja močan signal, da se bo v Sredozemlju ponovno vzpostavilo ravnovesje," je dejal. V Afriko in Libijo pa bi morali vlagati več sredstev, je dodal.

Humanitarne organizacije začasno opuščajo reševanje

Veliko nevladnih humanitarnih organizacij je začasno opustilo vse akcije, saj nimajo zagotovil, da bodo lahko te potekale varno. V nedeljo je prebežnike v težavah iskala in reševala le ladja organizacije SOS Mediterranee. Španska Proactiva Open Arms pa je sporočila, da bo nadaljevala z akcijami danes. V nedeljo sta bili njeni ladji še zasidrani na Malti, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V Evropo je čez Sredozemsko morje letos prispelo okoli 114.000 prebežnikov, okoli 82 odstotkov jih je pristalo v Italijo, je razvidno iz podatkov Mednarodne organizacije za migracije, ki so jih objavili prejšnji mesec. Večina jih je začela nevarno pot čez morje ravno v Libiji.

B. V.