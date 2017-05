V Slovenijo prispela nova skupina 14 beguncev iz Sirije

Doslej v Slovenijo premeščenih 186 beguncev

31. maj 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V okviru solidarnostne prerazporeditve prebežnikov znotraj EU-ja je v Slovenijo v torek iz Grčije prispela nova skupina beguncev. Gre za 14 državljanov Sirije, med njimi so tudi družine.

Naslednjo skupino iz Grčije pričakujejo na začetku prihodnjega tedna. Slovenija pa je že podala novo zavezo za sprejem v okviru premestitve, in sicer za 15 ljudi iz Italije in 35 ljudi iz Grčije.

Premestitev beguncev je mehanizem solidarnosti znotraj EU-ja. V skladu z vladnim načrtom naj bi tako do konca leta iz Italije in Grčije skupaj premestili 567 beguncev, prihode pa so razdelili na manjše skupine. Do zdaj so v Slovenijo preselili 186 ljudi. Med njimi je 35 državljanov Eritreje iz Italije ter 128 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest ljudi brez državljanstva iz Grčije.

Begunci v okviru premestitvene sheme v Slovenijo prihajajo kot prosilci za azil, ki so postopek za pridobitev mednarodne zaščite že začeli v Grčiji oziroma Italiji. Zato se postopki za mednarodno zaščito v Sloveniji izvedejo relativno hitro, pa tudi verjetnost, da bo njihova prošnja uspešna, je precej velika. Prihajajo namreč iz držav, iz katerih je prosilcem v državah EU-ja status priznan v več kot 75 odstotkih.

