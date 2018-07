50-letnemu Šesku za umor tašče 26 let zapora

Okrožno sodišče v Ljubljani

10. julij 2018 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je 50-letnemu Janezu Šesku, ki je priznal umor tašče marca letos pred blokom v Zagorju ob Savi, dosodilo 26 let zapora, kolikor je predlagalo tožilstvo.



Sodnik Tomaž Bromše je sodbo obrazložil takole: dokazi, zapisani v obtožnici, kažejo, da je 50-letnik življenje materi zdaj že nekdanje partnerice vzel z vztrajnostjo, predrznostjo in surovostjo. Na umor se je namreč skrbno pripravil, žrtvi pa je z nožem zadal 21 ran. Ker je ženska pri tem močno trpela, je sodišče pritrdilo mnenju tožilstva, da je bilo dejanje storjeno na grozovit način, štelo pa je tudi, da je bilo narejeno iz brezobzirnega maščevanja. Šesek naj bi namreč pokojno umoril, ker je menil, da je kriva za to, da ima omejene stike s svojimi mladoletnimi otroki.

Za umor, storjen na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, je predpisana kazen od 15 do 30 let, a je bilo sodišče pri izreku kazni omejeno na predlog, kot ga je podalo tožilstvo. To je namreč v primeru, da obtoženi krivdo prizna, napovedalo, da bo zahtevalo 26 let zapora. Tako sodnik višje kazni ni mogel izreči.

Lahko pa bi izrekel nižjo, a kot kaže, za to ni našel dovolj razlogov. Med olajševalnimi okoliščinami je sodišče štelo, da obtoženi še ni bil kaznovan, da je dejanje priznal in s tem skrajšal sam postopek ter da je pri preiskavi sodeloval s preiskovalnimi organi. Vse te olajševalne okoliščine naj bi sicer pri predlogu za določitev kazni tožilstvo že upoštevalo. Med obremenilnimi okoliščinami pa je bil za 50-letnika posebej oteževalen način, kako je storil dejanje, dejstvo, da je umor načrtoval in da ga ni obžaloval.

Sodnik je ob izreku sodbe izrazil upanje, da bo obtoženi v tem času spoznal, kakšna je vrednost človekovega življenja in da tega ni dovoljeno odvzeti.

Sodišče: Je izjemno ponovitveno nevaren

Ker Šesek nima osebnih dohodkov, slednjih pa očitno ne bo imel še kar nekaj časa, ga je sodišče oprostilo povrnitve stroškov postopka, mora pa plačati stroške oškodovanke, svoje nekdanje partnerice, in njene zagovornice. Sodišče mu je do začetka prestajanja zaporne kazni tudi podaljšalo pripor, saj ocenjuje, da je "izjemno ponovitveno nevaren". To sodišče sklepa tudi zato, ker je svoji nekdanji partnerici po umoru njene mame sporočil, da je zdaj na vrsti ona.

Nekdanja partnerica je sicer v postopku priglasila zahtevek za povračilo nematerialne škode, a sodišče o njem ni odločalo in jo je napotilo na pravdo. Kot je povedal sodnik, bi dokazovanje škode trajalo kar nekaj časa, medtem ko zakon o kazenskem postopku sodišču nalaga, da je treba v pripornih zadevah odločati kar se da hitro. 50-letnik je namreč že vse od umora v priporu, ki se mu bo sicer vštel v prestajanje kazni.

Al. Ma.