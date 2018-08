Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Policisti so bili zjutraj obveščeni o nenavadnem vpitju. Foto: BoBo Dodaj v

71-letnik do smrti pretepel 83-letnika

Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico

4. avgust 2018 ob 12:28

Krkavče - MMC RTV SLO

Koprski policisti so bili zjutraj obveščeni o nenavadnem vpitju v eni izmed hiš v vasi Krkavče. Izkazalo se je, da je 71-letni Koprčan do smrti pretepel 83-letnega moškega in poškodoval 75-letno žensko.

Koprski policisti so se ob 8.30 odpravili na kraj nesreče, kjer so ugotovili, da je 71-letni Koprčan pretepel 83-letnega moškega in 75-letno žensko. 83-letnik je zaradi poškodb na kraju umrl, žensko pa so poškodovano odpeljali v bolnišnico. Storilca so prijeli in mu nemudoma odvzeli prostost.

Ogled kraja in vse policijske dejavnosti v zvezi z ugotavljanjem okoliščin dogajanja še potekajo, so sporočili s PU-ja Koper.

La. Da.