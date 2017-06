Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prijeti naj bi bili del mednarodne kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala predvsem s kokainom. Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aretirali trojico, ki naj bi preprodajala kokain

Zagrožena kazen do 15 let zapora

16. junij 2017 ob 10:52

Celje - MMC RTV SLO/STA

Na območju Celja, Ljubljane in Kranja je v četrtek potekalo več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih z mamili. Trem ljudem so kriminalisti odvzeli prostost.

Gre za 51-letnega državljana BiH-a z območja Celja ter 43 in 33 let stara moška, doma iz Ljubljane in Celja. Osumljene bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora. Obravnavane bodo kriminalisti najverjetneje danes privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Kriminalisti so preiskavo izvajali na podlagi obvestil ter v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in tujimi pravosodnimi organi, predvsem iz Italije. Z različnimi preiskovalnimi dejavnostmi, tudi prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ki so potekali od sredine lanskega leta, so ugotovili, da so osumljeni sodelovali v širše organizirani kriminalni združbi, ki je delovala na širšem evropskem prostoru, ter bila organizirana za promet in preprodajo prepovedanih drog, predvsem kokaina.

Osumljeni so med drugimi sodelovali tudi pri nabavi kokaina in prometu s približno 47 kilogrami kokaina, ki je bil slovenskemu državljanu maja lani zasežen v Milanu. Po dostopnih podatkih je bil takrat aretirani slovenski državljan zaradi vpletenosti v kaznivo dejanje že obsojen na osemletno zaporno kazen.

Ugotovljeno je bilo, da so bila mamila, zasežena v Italiji, namenjena v Slovenijo.

